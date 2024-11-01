El laberinto legal para disolver asociaciones y partidos neonazis más allá de la Fundación Francisco Franco

El Ministerio de Cultura avanzó el pasado lunes que los trámites para ilegalizar la Fundación Francisco Franco avanzaban en la buena dirección. El Protectorado de Fundaciones dio por finalizada la fase de recopilación de pruebas e hizo públicas sus conclusiones. La entidad, según conta en una resolución firmada por el propio Urtasun, no persigue "fines de interés general", toda vez que hace "apología del franquismo" y "humilla la dignidad de las víctimas". El proceso para disolver la plataforma comenzó en junio del año pasado y encara ahora su