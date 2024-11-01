Hoy os voy a dejar con una señora que el 26 de diciembre, yo ya casi de vacaciones, me mandó un mail con un documento adjunto: La nocheguerra. Habla de una de las cenas de Navidá, pero lo leí y pensé "me da igual que fuera en Navidá, es que puede ser cualquier día en cualquier mesa en cualquier parte". Le pregunté si un día de estos me dejaba compartirlo con vosotras y me dijo que sí. Así que aquí os va lo que me compartió la Señora María José González Moreno, doctora en Sociología, profesora universitaria, autora de libros e investigaciones