La deriva de Europa

Hay más de un aspecto de la actual carrera armamentística —liderada por Alemania— y de la creciente militarización de la sociedad que debería investigarse y, sobre todo, situarse en un marco analítico más general. Sin duda, esta búsqueda de una “economía de guerra” —que no es sólo una cuestión de armamento, sino también de inversiones en infraestructura— se basa en cálculos económicos, ya que algunos creen que podría actuar como catalizador para la recuperación de la economía continental.

| etiquetas: ue , ucrania. otan , eeuu , comisión europea
Beltenebros
Las democracias burguesas europeas, sometidas al dictamen de EEUU desde el final de la segunda guerra mundial, se quitan ahora la careta, muestran su autoritarismo , y parece que quieren caer, al menos en el caso de Alemania, en el mismo error que cayeron en 1941 con la Operación Barbarroja. Si creen que ahora van a conseguir resultados diferentes a los de 1945, seguramente estarán muy equivocados. Veremos qué sucede en los próximos años.
chavi
Es urgente que cambiemos el concepto de "economía".

Fabricar cosas inútiles es lo contrario al desarrolo económico
cocococo
Europa se hunde.
