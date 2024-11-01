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La 2 es Teatro- “1936”
RTVE celebra el Día Mundial del Teatro con el estreno de la multipremiada obra '1936'
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teatro
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#1
TipejoGuti
Que vuelva
Estudio 1 o El Teatro de la 2
3
K
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#2
juliusK
Me gustó bastante aunque más que Teatro yo lo llamaría Lección de Historia adaptada a un escenario.
1
K
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#3
ingenierodepalillos
*
#2
Pues a quién le gustase el estilo de la obra, le recomiendo ver
Alejandro y Ana (lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente)
2
K
28
#4
juliusK
#3
pero eso es comedia bufa ¿no?
0
K
7
#5
Iruñakis
#3
ayer vi por primera vez a José sacristán En el hijo de la comedia. Sali encantado de poder pasar 90 minutos tan agusto y conociendo la claridez de Pepe sacristán a sus 88 para 89 años. He empezado a ir a según qué obras hace relativamente poco y cada una que he elegido ha sido todo un descubrimiento que ni conocía.
1
K
21
#8
TipejoGuti
#5
Di que sí, teatro en vivo. Es ver a alguien, famoso o no, partirse el alma por ti y cuando entras es complicado salir...ni ganas.
0
K
12
#7
nacholag
Lo ví ayer.
Fenomenal.
3 horas y media sin anuncios.
Y se me pasó volao.
0
K
10
#6
Kipp
Me gustó mucho la apuesta de la 2 por retransmitir teatro. Lo echaba en falta.
0
K
6
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8
comentarios)
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Fenomenal.
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Y se me pasó volao.