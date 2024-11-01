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La 2 es Teatro- “1936”

La 2 es Teatro- “1936”  

RTVE celebra el Día Mundial del Teatro con el estreno de la multipremiada obra '1936'

| etiquetas: rtve , teatro
30 13 0 K 411 cultura
8 comentarios
30 13 0 K 411 cultura
TipejoGuti #1 TipejoGuti
Que vuelva Estudio 1 o El Teatro de la 2
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juliusK #2 juliusK
Me gustó bastante aunque más que Teatro yo lo llamaría Lección de Historia adaptada a un escenario.
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juliusK #4 juliusK
#3 pero eso es comedia bufa ¿no?
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Iruñakis #5 Iruñakis
#3 ayer vi por primera vez a José sacristán En el hijo de la comedia. Sali encantado de poder pasar 90 minutos tan agusto y conociendo la claridez de Pepe sacristán a sus 88 para 89 años. He empezado a ir a según qué obras hace relativamente poco y cada una que he elegido ha sido todo un descubrimiento que ni conocía.
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TipejoGuti #8 TipejoGuti
#5 Di que sí, teatro en vivo. Es ver a alguien, famoso o no, partirse el alma por ti y cuando entras es complicado salir...ni ganas.
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nacholag #7 nacholag
Lo ví ayer.
Fenomenal.
3 horas y media sin anuncios.
Y se me pasó volao.
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Kipp #6 Kipp
Me gustó mucho la apuesta de la 2 por retransmitir teatro. Lo echaba en falta.
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menéame