Kuwait ha comenzado a reducir la producción en algunos yacimientos petrolíferos, según informa el WSJ [ENG]

Kuwait ha comenzado a reducir la producción en algunos yacimientos petrolíferos tras agotar el espacio para almacenar su crudo embotellado, según informó el viernes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. El país, que es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, está debatiendo la posibilidad de limitar aún más su producción y su capacidad de refinado, hasta lo justo para cubrir el consumo interno, según informó el WSJ.