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Kuwait alerta del impacto de drones contra una de sus refinerías en medio de nuevos ataques a otros países de golfo Pérsico

La Corporación Petrolera de Kuwait informó este viernes del impacto de drones en una refinería, mientras Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin reportaron nuevos ataques sobre su territorio, cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Según la agencia oficial de Kuwait, la refinería Mina Al-Ahmadi, atacada la víspera, fue objeto de nuevos impactos de drones que provocaron un incendio en algunas de sus unidades, sin que se hayan reportado víctimas.

| etiquetas: kubait , drones , contra , sus , refinerias
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5 comentarios
1 1 0 K 25 Guerras
Asimismov #3 Asimismov
Pero si Kuwait ha derribado más aviones norteamericanos que los propios iraníes ¿es un colaborador?
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ur_quan_master #4 ur_quan_master *
Pobres kuwaitíes ¿ Por qué les estarán bombardeando? :roll:
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#1 capitan.meneito
otros 20 cts/litro
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Javi_Pina #2 Javi_Pina
Aqui no vale la tecnica de bombardear y decir que ya no más, demasiadas vececes les ha salido bien a Israel y EEUU, ahora habrá misiles y drones hasta que se acaben, y tienen muchos
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#5 veratus_62d669b4227f8
Sospecho que el primer interesado en que algunas refinerias y depositos queden destruidos, o parcialmente destruidos, es Israel, creo que ellos ven en esto una manera de presionar a Europa y a la OTAN, asi como a los paises del golfo a que se unan a su puta guerra santa colonialista y les descarguen de los gastos que esto les está suponiendo asi como una manera de ayudarle en una victoria que parece mas lejana de lo que esperaban. POr si no tenemos bastante con financiar la interminable guerra en Ucrania ahora tambien pretenden que financiemos la suya. Esperemos que no seamos tan estupidos, esta vez.
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menéame