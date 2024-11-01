edición general
8 meneos
43 clics
Kristi Noem recibe los lujosos aviones de 172 millones de dólares que había solicitado, lo que ha suscitado preguntas sobre la procedencia de la financiación. (Eng)

Kristi Noem recibe los lujosos aviones de 172 millones de dólares que había solicitado, lo que ha suscitado preguntas sobre la procedencia de la financiación. (Eng)

Añadió que era esencial contar con un nuevo avión «para proporcionar a los líderes de la agencia comunicaciones y desplazamientos seguros, fiables y bajo demanda para avanzar, visitar a nuestras fuerzas operativas, llevar a cabo las misiones y luego volver aquí, a Washington, y asegurarnos de que podemos trabajar juntos para conseguirles lo que necesitan».

| etiquetas: kristi noem , aviones , ice , inmigración , trump , eeuu , lujo
6 2 0 K 99 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 99 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Las nuevas Sturmabteilung necesitan lo mejor de lo mejor.
2 K 57
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 cualquier día empiezan a vestirlos con ropa de un diseñador alemán xD
2 K 57
#4 esbrutafio
#1 Posiblemente ya se estén afilando los largos cuchillos.
1 K 31
Lutin #3 Lutin
Puta gentuza ignorante que votan a Trump, este megalómano maleducado e impresentable es además un corrupto que busca solamente el beneficio de sus amigos ricachos, por los únicos que mirara es por ellos, una peste de político y de ser humano que merece ser sacado de la poltrona.
0 K 9
Andreham #5 Andreham
Una razón más para no permitir el teletrabajo es que si se hace común, mucha gente se preguntará si realmente un congresista o lo que mierda hagan estos ricachones tienen que realmente estar todos en un mismo sitio físicamente para coordinarse.

Y entonces a ver cómo venden que tengan que cobrar sueldazos por vivir en la capital o necesitar jets privados de lujo para sus desplazamientos.
0 K 7

menéame