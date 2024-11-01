Kristi Noem confiesa su participación en el incumplimiento de una orden judicial mientras el juez evalúa la posibilidad de iniciar un proceso penal. (Eng)

El caso se centra en dos vuelos que transportaban principalmente a migrantes venezolanos, los cuales fueron redirigidos a El Salvador y retenidos en el famoso Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) de ese país, a pesar de la orden explícita de Boasberg de devolver los aviones a Estados Unidos. El presidente Donald Trump atacó a Boasberg en las redes sociales, calificándolo de «juez lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador».