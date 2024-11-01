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KRESLADITM: el hito de la sanidad española para “curar definitivamente” una enfermedad rara que compromete la supervivencia infantil

KRESLADITM: el hito de la sanidad española para “curar definitivamente” una enfermedad rara que compromete la supervivencia infantil

El fármaco, gestado en el CIEMAT, es el primer medicamento de terapia génica desarrollado a partir de una investigación española que ha obtenido autorización comercial

| etiquetas: enfermedad rara , kresladitm , ciemat
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