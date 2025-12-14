El Kremlin coloca a Polonia en su punto de mira

(...) Valoraciones de expertos independientes, además de declaraciones imprudentes de políticos y propagandistas rusos de lengua suelta realizadas desde Moscú, certifican una realidad, más allá de todas las constataciones físicas mencionadas: Rusia se ha embarcado en una intensa campaña de guerra híbrida contra un buen número de estados de la Unión Europea; pero es Polonia, país fronterizo con Ucrania, el que concentra en estos momentos el grueso de estos ataques, extendiéndose el temor de que la guerra híbrida acabe convirtiéndose en militar.