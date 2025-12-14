edición general
El Kremlin coloca a Polonia en su punto de mira

(...) Valoraciones de expertos independientes, además de declaraciones imprudentes de políticos y propagandistas rusos de lengua suelta realizadas desde Moscú, certifican una realidad, más allá de todas las constataciones físicas mencionadas: Rusia se ha embarcado en una intensa campaña de guerra híbrida contra un buen número de estados de la Unión Europea; pero es Polonia, país fronterizo con Ucrania, el que concentra en estos momentos el grueso de estos ataques, extendiéndose el temor de que la guerra híbrida acabe convirtiéndose en militar.

NATOstrófico #1 NATOstrófico
Que presenten las pruebas. Hasta ahora solo parece propaganda para justificar el empobrecimiento de la población y la inversión/gasto/derroche en armas
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#1 No sufras, que hasta llegar al nivel de Rusia en empobrecer a su población y derrochar en armas, aun falta muchísimo
#2 tierramar *
mpr21.info/las-provocaciones-ucranianas-en-polonia-para-escalar-la-gue Las provocaciones ucranianas en Polonia para escalar la guerra. Dada la corrupcion existente a costa de la guerra de Ucrania, hay muchos corruptos (ucranianos y europeos) interesados en ampliar la guerra, (a rio revuelto ganancia de pescadores)
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#2 Esos corruptos que mencionas deben trabajar para Putler
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El miedo de Europa ahora es que Putin y Trump lleguen a un acuerdo (Ucrania se la sopla a todo y les joda el mensaje belicista.

Lo que más desean ver los NATOntados ahora mismo es ver a los rusos en Kiev para acabar de desatar todo el mensaje bellicista antiruso. Les ha salido mal la guerra proxy y tienen que buscar otro medio de saquear a los europeos.
#4 anamabel
¿Ya están preparando otro Nordstream los de la OTAN? ¿Otro Maine? ¿Otro incidente del Golfo de Tonkin?
lameiro #5 lameiro
Basura para desviar el dinero público a los traficantes de armas.
