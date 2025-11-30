edición general
1 meneos
36 clics

Koalemos: El dios griego desconocido de la estupidez [Eng]

Varios dioses poseían cualidades, rasgos y debilidades humanas. Es como si los antiguos griegos crearan dioses a imagen de sí mismos, con sus virtudes y defectos, virtudes y caprichos. El panteón de la antigua Grecia incluye una plétora de dioses , pero algunos destacan más que otros. Otros son demonios de todo tipo, espíritus que personifican conceptos como el amor, la justicia o la malevolencia. Luego está Koalemos (Κοάλεμος en griego, Coalemus en latín), el dios de la estupidez y la necedad.

| etiquetas: koalemos , dios , estupidez
1 0 0 K 20 Helénica
1 comentarios
1 0 0 K 20 Helénica
eltxoa #1 eltxoa
un buen nombre para darte a otro nuevo clon de mename :troll:
0 K 10

menéame