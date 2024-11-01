Klaus Fuchs: el espía que entregó la bomba atómica a la Unión Soviética (documental)  

En plena Segunda Guerra Mundial, mientras la Unión Soviética lucha por sobrevivir a la invasión nazi, una amenaza invisible empieza a tomar forma. El silencio repentino de la investigación nuclear en Occidente alerta a un físico soviético: algo decisivo se está gestando. Desde laboratorios secretos hasta misiones de inteligencia en la Europa en ruinas, este documental reconstruye la carrera clandestina por la bomba atómica. Espionaje científico, rivalidades entre aliados y decisiones tomadas en la sombra marcan el inicio de una nueva era.