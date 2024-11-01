edición general
Klaus Fuchs: el espía que entregó la bomba atómica a la Unión Soviética (documental)

Klaus Fuchs: el espía que entregó la bomba atómica a la Unión Soviética (documental)  

En plena Segunda Guerra Mundial, mientras la Unión Soviética lucha por sobrevivir a la invasión nazi, una amenaza invisible empieza a tomar forma. El silencio repentino de la investigación nuclear en Occidente alerta a un físico soviético: algo decisivo se está gestando. Desde laboratorios secretos hasta misiones de inteligencia en la Europa en ruinas, este documental reconstruye la carrera clandestina por la bomba atómica. Espionaje científico, rivalidades entre aliados y decisiones tomadas en la sombra marcan el inicio de una nueva era.

Batallitas #2 Batallitas
Cuando lo pillaron y lo juzgaron, pensaba que lo iban a condenar a muerte por entregar secretos de estado a una potencia enemiga. Hasta que el juez le dijo que no, señor, la URSS es una potencia ALIADA, como mucho lo condenamos a 14 años. Y así lo hicieron.
cocolisto #3 cocolisto
#2 Se chupó 9 años de trena y después se fue a RFA donde siguió con sus investigaciones.Por lo visto era un genio en lo suyo.
cocolisto #1 cocolisto
Más descripción de un personaje más que llamativo:

es.wikipedia.org/wiki/Klaus_Fuchs
#4 carraxe
Más preocupante fue que los franceses se la dieron a israhell
Priorat #5 Priorat
#4 Y justo cuando EE.UU. hizo todo lo posible para evitarlo. Visto desde hoy parece el mundo al revés.
