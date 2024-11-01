King Crimson - 21st Century Schizoid Man (Directo en Japón, 2015)

Esta canción es una crítica a la guerra de Vietnam y a los políticos que dirigían EEUU en aquellos años. El trastorno esquizoide de la personalidad es un alteración mental que hace que la persona se muestre distante, apática y recluida en un mundo de fantasía, en lugar de estar vinculada a relaciones reales.

La canción actúa como una profecía, prediciendo que todos las personas del siglo XXI se volverán esquizoides debido a conflictos como la guerra de Vietnam que destruyen la inocencia de generaciones enteras.