King Crimson - 21st Century Schizoid Man (Directo en Japón, 2015)

Esta canción es una crítica a la guerra de Vietnam y a los políticos que dirigían EEUU en aquellos años. El trastorno esquizoide de la personalidad es un alteración mental que hace que la persona se muestre distante, apática y recluida en un mundo de fantasía, en lugar de estar vinculada a relaciones reales.
La canción actúa como una profecía, prediciendo que todos las personas del siglo XXI se volverán esquizoides debido a conflictos como la guerra de Vietnam que destruyen la inocencia de generaciones enteras.
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Esta canción fue un antes y después como inicio del icónico debut de la banda. Define bien la que se avecinaba en el paronáma del Rock. En este directo (tres baterías, ¿porqué no?) se aprecia la calidad de todos los músicos que pasaron alguna vez por la formación. Por mi parte destaco a Tony Levin y a Gavin Harrison.
Fripp aún se arrepiente de haber etiquetado su música con esa ocurrencia llamada "Rock Progresivo", pero es que el término resultado acertado.