KILLER: en vivo ¡y a muerte!

Del Killer ya hablamos brevemente en su día, el juego de rol en vivo de, en fin, matarse unos a otros. También vienen muchos escenarios donde te dan diferentes condiciones de victoria: todos contra todos (un clásico), dos equipos, en espiral (cada uno tiene un objetivo y, cuando te lo cargas, obtienes su objetivo)... A menudo, el secretismo es parte del juego y no sabes quién viene a por ti o si tienes aliados, lo que aumenta los niveles de estrés del juego, de por sí elevados. A grandes rasgos, el manual describe diferentes armas INOFENSIVAS