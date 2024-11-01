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KILLER: en vivo ¡y a muerte!

KILLER: en vivo ¡y a muerte!

Del Killer ya hablamos brevemente en su día, el juego de rol en vivo de, en fin, matarse unos a otros. También vienen muchos escenarios donde te dan diferentes condiciones de victoria: todos contra todos (un clásico), dos equipos, en espiral (cada uno tiene un objetivo y, cuando te lo cargas, obtienes su objetivo)... A menudo, el secretismo es parte del juego y no sabes quién viene a por ti o si tienes aliados, lo que aumenta los niveles de estrés del juego, de por sí elevados. A grandes rasgos, el manual describe diferentes armas INOFENSIVAS

| etiquetas: killer , rol en vivo , rpg , joc
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2 comentarios
2 0 0 K 29 roleros
Deckardio #1 Deckardio
Se dice que este juego y los Paint Ball nacieron de los relatos de Ciencia ficción de Robert Sheckley "La séptima víctima" y "The Prize of Peril". Pódcast al respecto:

www.ivoox.com/12x-13-original-vs-replicante-the-prize-of-audios-mp3_rf
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DrToxic #2 DrToxic *
En mi antiguo club lo jugamos en modo espiral, con pistolas de agua para hacerlo personal o "bombas"; que se tenían que fabricar con cables de algún tipo y pilas como "dinamita". Nos dimos dos semanas, que coincidían con las fiestas patronales de la ciudad; y después de algunas ejecuciones memorables el nivel de paranoia que se creó era digno de estudio: amigos de toda la vida que se daban excusas para no quedar hasta después de ferias, gente cacheándose "…   » ver todo el comentario
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