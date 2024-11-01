edición general
6 meneos
91 clics
Kid Chameleon (Sega, 1992)

Kid Chameleon (Sega, 1992)

Kid Chameleon es un divertido videojuego de plataformas y acción de desplazamiento lateral, desarrollado por Sega y publicado en 1992 para la consola Mega Drive (Sega Genesis). La aventura comienza cuando nuestro protagonista, Kid Chameleon, se adentra en un videojuego de realidad virtual llamado "Wild Side" para liberar a otros niños que han sido capturados por una avanzada inteligencia artificial. La mecánica del juego es aparentemente simple, avanzar a través de los niveles y alcanzar una bandera al final de cada fase.

| etiquetas: kid chameleon , sega
5 1 0 K 66 tecnología
2 comentarios
5 1 0 K 66 tecnología
SeñorMarron #1 SeñorMarron
Que juegazo, divertido y jodidisimo a partes iguales. Invito a que lo prueben los fans de dark souls
2 K 39
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 habra que probarlo entonces
0 K 11

menéame