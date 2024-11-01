Kid Chameleon (Sega, 1992)

Kid Chameleon es un divertido videojuego de plataformas y acción de desplazamiento lateral, desarrollado por Sega y publicado en 1992 para la consola Mega Drive (Sega Genesis). La aventura comienza cuando nuestro protagonista, Kid Chameleon, se adentra en un videojuego de realidad virtual llamado "Wild Side" para liberar a otros niños que han sido capturados por una avanzada inteligencia artificial. La mecánica del juego es aparentemente simple, avanzar a través de los niveles y alcanzar una bandera al final de cada fase.