edición general
2 meneos
64 clics

Keshad Johnson gana uno de los peores Concursos de Mates de la era moderna

La NBA corona a Keshad Johnson como nuevo rey de su Concurso de Mates, aunque el resultado fue decepcionante. Carter Bryant mereció más.

| etiquetas: keshad johnson , concurso de mates , nba , eeuu , baloncesto
1 1 0 K 25 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
#1 cajadecartonmojada
Es que si en un concurso de mates no sabes ni resolver una ecuación de segundo grado, apaga y vámonos :-P
0 K 12
#2 Lusco2
Y si lo sirves frío es un tereré y con azúcar basura gringa. Vosotros de qué habláis?
0 K 7

menéame