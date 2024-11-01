edición general
Ken Stringfellow pide ayuda a sus fans para tratarse el cáncer

Ken Stringfellow pide ayuda a sus fans para tratarse el cáncer

Ken Stringfellow anuncia que padece cáncer y pide ayuda a sus fans para poder costearse el tratamiento. Ya conocemos cómo funciona la sanidad en EEUU y lo inasumible de los hospitales para quien no dispone de un carísimo seguro médico. Es un triste caso que hemos visto en muchos otros artistas, de Genesis P- Orridge a David Johansen de The New York Dolls. El que fuera miembro de The Posies hasta la separación de la banda por sus acusaciones de abuso, ha abierto una campaña de cwowdfunding que permita sufragar los gastos y hacer frente a las f

comentarios
#8 Gandark_S1rk
#7 totalmente cierto. gracias por la correccion
#5 aPedirAlMetro
30 años en el mundo del espectaculo, 250 albums publicados, 9 millones de discos vendidos... y ha de pedir dinero a sus fans...
#9 fremen11
#5 Y lo que ha disfrutado, qué??
Dónde ha quedado eso de vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadaver....
#1 Barney_77
Si Pablo Iglesias pide perras para costearse su garito nuevo ¿Por qué no lo va a hacer este señor? Todos sabemos lo difícil que es emprender en este santo país...
#2 Gandark_S1rk
#1 el drama es que tenga que pedir.
no sabeis lo que agradezco haber nacido en un pais con seguridad social
#4 sotillo
#2 Que sepas que estás rodeado de gente que quiere acabar con esto y ahora además, podrían llegar a tener todavía más poder para lograrlo
#6 Barney_77
#2 Por supuesto. La bendición de tener un sistema público de verdad no se puede comparar con toda esa supuesta libertad de la que tanto alardean, aunque sea una puta pantomima (su "libertad")
#7 diablos_maiq
#2 no sabeis lo que agradezco haber nacido en un pais con seguridad social sanidad pública
#3 sotillo
#1 Muchos pedimos perras para montar un negocio, digo más, incluso los que tienen Papas también piden perras
