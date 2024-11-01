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Karoline Leavitt tiene dificultades para defender las amenazas de crímenes de guerra de Trump [ENG]

Karoline Leavitt tiene dificultades para defender las amenazas de crímenes de guerra de Trump [ENG]  

Periodista: "Trump dijo que podríamos volar y destruir por completo todas sus plantas de generación eléctrica, la isla de Kharg y todas las plantas desalinizadoras. Según el derecho internacional, atacar infraestructuras está prohibido. ¿Por qué Trump está defendiendo crimenes de guerra?" Leavitt: "Su mejor opción es llegar a un acuerdo o, de lo contrario, las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen capacidades más allá de lo que pueden imaginar." Periodista: "¿Incluyendo posibles crímenes de guerra?"


| etiquetas: karoline , leavitt , crímenes , de , guerra
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2 comentarios
18 4 0 K 386 actualidad
#1 Grahml *
Aquí la choni al comienzo de la rueda de prensa haciéndose la cristiana mientras fomenta crímenes de guerra y asesinato de niñas en las escuelas:

x.com/i/status/2038669853775847612
4 K 68
#2 Grahml *
Añado aquí la traducción del envío, incluyendo transcripción del vídeo, para el que le interese:

«“El presidente publicó esta mañana… [amenazó con] ‘volar y destruir por completo todas sus plantas de generación eléctrica, pozos de petróleo y la isla de Kharg, y posiblemente todas las plantas desalinizadoras.’ Según el derecho internacional, atacar infraestructuras civiles como esas está generalmente prohibido”, preguntó Garrett Haake de NBC a Leavitt en su rueda de prensa del lunes. “¿Por

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