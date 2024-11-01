Karoline Leavitt tiene dificultades para defender las amenazas de crímenes de guerra de Trump [ENG]  

Periodista: "Trump dijo que podríamos volar y destruir por completo todas sus plantas de generación eléctrica, la isla de Kharg y todas las plantas desalinizadoras. Según el derecho internacional, atacar infraestructuras está prohibido. ¿Por qué Trump está defendiendo crimenes de guerra?" Leavitt: "Su mejor opción es llegar a un acuerdo o, de lo contrario, las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen capacidades más allá de lo que pueden imaginar." Periodista: "¿Incluyendo posibles crímenes de guerra?"



