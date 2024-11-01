Karoline Leavitt dice que los demócratas están “debilitados por el síndrome de Trump” tras no aplaudir al equipo masculino de hockey de Estados Unidos en el discurso sobre el Estado de la Unión [ENG]  

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó esta semana a legisladores y comentaristas demócratas. Los acusó de dejar que lo que ella llamó “síndrome de trastorno por Trump” interfiriera con su capacidad para celebrar la histórica victoria de Team USA en los Juegos Olímpicos. Hablando con los periodistas después del discurso del presidente Donald Trump ante una sesión conjunta del Congreso, Leavitt dijo estar “realmente horrorizada” por la reacción de algunos en la izquierda.