Kalshi y Polymarket colonizan los grandes medios

Un soldado estadounidense que participó en la operación de captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido detenido tras ganar presuntamente más de 400.000 dólares apostando en Polymarket a la caída de Maduro usando información privilegiada. No es solo un escándalo judicial: es la prueba de hasta qué punto los mercados de predicción han dejado de ser un experimento marginal para convertirse en un actor real dentro del ecosistema informativo.