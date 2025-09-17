Kaja Kallas cree “erróneas” medidas como no participar en Eurovisión porque “castigan al pueblo israelí”

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, considera que medidas como ausentarse del concurso de Eurovisión si participa Israel, como protesta por su operación militar en Gaza, son “erróneas” y castigan al pueblo israelí. “Todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos”, ha manifestado Kallas
Vaya representante de exteriores tiene la UE. Y nos quejábamos de Borrell...
tomaaaa. que tienes muchos pero siempre te harán falta más
"El 47% de los judíos israelíes está a favor de matar a todos los palestinos de Gaza, según una encuesta.
El sondeo, encargado por la Universidad de Pensilvania, revela también que el 82% de los judíos que viven en Israel quiere que se expulse a los palestinos de la Franja por la fuerza".
Se está hablando de dejarles sin participar en Eurovisión.
yo personalmente no dejaría que entrasen alimentos ni productos básicos en Israel hasta que entren es Gaza.
Y además exigiría prisión para todos los israelís que hayan asesinado palestinos inocentes.
En ningún comentario de esta noticia se dice que "todos los israelíes son genocidas". Sabemos que algunos israelíes están en contra del genocidio, lo sabemos.
Pero hay encuestas que dicen que la mitad están a favor del genocidio.
Y casi la totalidad, 8 de cada 10, a favor de expulsar a todos los palestinos.
Eso creo que dice mucho en contra de la mayoría de israelíes.
UE.
Cobarde y Traidora.
Me pregunto también que nivel de información tienen los palestinos de lo que pasa en el resto del mundo, entiendo que les tendrán las comunicaciones muy capadas
Ahora bien estas acciones no "castigan al pueblo israelí" si no q denuncian las salvajadas de su gobierno. Estas acciones tienen un motivo claro y no es contra Aarón panadero de Haifa y entusiasta de la cancion ligera, es para que Aarón sea consciente del rechazo internacional que produce su gobierno
Sabes lo que si "castiga un pueblo"? Tener una disputa con otro gobierno y bombardear ese pueblo indiscriminadamente
Masacraron Libia, Irak, Afganistán, Yugoslavia y tantos otros en nuestro nombre y no hemos podido evitarlo con manifestaciones más y menos potentes, con el PP y el PSOE, son iguales en esto; hemos pagado con nuestro dinero esas matanzas. Ninguna diferencia con lo que dices de Palestina... Somos títeres es su jueguecito de hdps, lo que está claro es que los niños NO son los culpables.
Israel lo que tiene es mucho dinero, y eso es suficiente para que la derecha blanquee el genocidio y limpieza étnica, absolutamente inhumano.
Yo no sé si es que se piensan que somos gilipollas.
1. el pueblo israelí no existe: cada uno es de su padre y su madre, venidos de todas las partes del mundo... es como si dices que los inmigrantes marroquíes, argelinos, alemanes, franceses, portugueses y argentinos que viven en España son un pueblo.
2. menuda HDLGP que le importa una mierda que maten de hambre al PUEBLO palestino pero le preocupa que los pobre "isrealíes" no puedan participar en ese certamen
El orden anglo-sionista ha infiltrado prácticamente todas las instituciones, y las que no las tiene compradas.
Nos quieren hacer creer que los burros vuelan.
Y renunciar a buena parte de nuestra soberanía por pertenecer a este club no sé hasta que punto es conveniente.
Los árabes israelíes desean que sees castigue en todos los saraos internacionales, porque viven hacinados en barrios mientras sus vecinos han sido expulsados y los judíos étnicos se quedan con todo.
Hay un montón de ciudadanos israelíes que viven en terreno robado a Palestina o se benefician de sus recursos.
¿Y que cojones.. el argumento de que castiga al pueblo israelí también vale para justificar que castiga al pueblo ruso y entonces ahí ya no vale?
Menudo doble rasero.
