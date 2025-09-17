Kaja Kallas cree “erróneas” medidas como no participar en Eurovisión porque “castigan al pueblo israelí”

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, considera que medidas como ausentarse del concurso de Eurovisión si participa Israel, como protesta por su operación militar en Gaza, son “erróneas” y castigan al pueblo israelí. “Todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos”, ha manifestado Kallas