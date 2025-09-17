edición general
Kaja Kallas cree “erróneas” medidas como no participar en Eurovisión porque “castigan al pueblo israelí”

La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, considera que medidas como ausentarse del concurso de Eurovisión si participa Israel, como protesta por su operación militar en Gaza, son “erróneas” y castigan al pueblo israelí. “Todas estas medidas que van en la dirección de castigar al pueblo israelí, creo que son erróneas y no las proponemos”, ha manifestado Kallas

jonolulu #1 jonolulu *
Me pregunto a quién castiga la inacción de Europa

Vaya representante de exteriores tiene la UE. Y nos quejábamos de Borrell...
#7 harverto
#1 La estupidez es infinita, y lo malo es que sienten el reto
#44 tednsi
#7 Y entonces el pueblo ruso sí se merecía el castigo?
ElBeaver #14 ElBeaver
#1 A menos que haya alguien que le dé todo el apoyo a Putin, seguiréis quejándoos.
#17 sarri
#14 :calzador:
ElBeaver #27 ElBeaver
#17 Ya sabemos cómo funciona Meneame.
#49 sorecer
#27 :calzador: :calzador: :calzador: :calzador: :calzador:

tomaaaa. que tienes muchos pero siempre te harán falta más
Kasterot #23 Kasterot
#1 Borrell. Un bendito al lado de este personaje.
sotillo #34 sotillo
#1 Un santo comparado con estás hienas
#2 euquesei
Si Israel es una democracia e Israel comete genocidio, el pueblo Israelí comete genocidio, primero de lógica.
javibaz #5 javibaz
#2 y de primero de democracia.
ElBeaver #18 ElBeaver
#2 Hamás también fue elegido.
#40 unocualquierax *
#31 #2 #10 #16
"El 47% de los judíos israelíes está a favor de matar a todos los palestinos de Gaza, según una encuesta.
El sondeo, encargado por la Universidad de Pensilvania, revela también que el 82% de los judíos que viven en Israel quiere que se expulse a los palestinos de la Franja por la fuerza".
1 K 18
skaworld #48 skaworld
#40 Generalizar y decir "Todos los israelies son genocidas" es exactamente lo mismo que "Todos los palestinos son de Hamas" y lo siento muchisimo pero por mucho asco que me de el sionismo paso muy mucho de descender por la misma pendiente.
perrico #50 perrico
#48 Nadie está hablando de exterminar a los israelís.
Se está hablando de dejarles sin participar en Eurovisión.
yo personalmente no dejaría que entrasen alimentos ni productos básicos en Israel hasta que entren es Gaza.
Y además exigiría prisión para todos los israelís que hayan asesinado palestinos inocentes.
#51 unocualquierax *
#48
En ningún comentario de esta noticia se dice que "todos los israelíes son genocidas". Sabemos que algunos israelíes están en contra del genocidio, lo sabemos.
Pero hay encuestas que dicen que la mitad están a favor del genocidio.
Y casi la totalidad, 8 de cada 10, a favor de expulsar a todos los palestinos.
Eso creo que dice mucho en contra de la mayoría de israelíes.
Sandman #6 Sandman
Si lo creyeran de verdad no habrían expulsado a Rusia y Bielorrusia porque estarían "castigando al pueblo ruso y al bielorruso", por lo que es una mentirosa psicópata y genocida.
Guanarteme #3 Guanarteme
Mira, Kalla Kaka, tienes la autoridad moral de una colilla para decirnos al resto de Europa lo que tenemos que hacer.
perrico #10 perrico
El pueblo israelí, en su mayoría está a favor del genocidio.
4 K 53
Veelicus #22 Veelicus
Kaja Kallas es un ejemplo de como las elites de la UE estan pobladas de ingorantes y trepas que ademas son malas personas, cobardes y traidoras.
UE.
Cobarde y Traidora.
FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame
Claro que castiga el pueblo sionazi, es el pueblo sionazi el que mantiene el sionazi de Benjamin Mileikowsky en el poder
Kantinero #11 Kantinero
y al pueblo palestino lo castiga el pueblo israeli
ElBeaver #25 ElBeaver
#11 ¿Significa eso que todos son culpables, sí o no?
Kantinero #29 Kantinero
#25 Hombre todo el pueblo israelí no, hemos visto algunos protestando contra Netanyahu, pero por lo que nos cuentan la enorme mayoría parecen ser sionistas.
Me pregunto también que nivel de información tienen los palestinos de lo que pasa en el resto del mundo, entiendo que les tendrán las comunicaciones muy capadas
ElBeaver #31 ElBeaver
#29 ¿Cuántos son? ¿Puedes revisar el parlamento para confirmar la cifra exacta? En principio, podrías descontar dos millones de palestinos que tienen pasaporte israelí.
Kantinero #33 Kantinero
#31 A dónde quieres llegar?
ElBeaver #38 ElBeaver
#33 Generalizar y etiquetar a toda una población como extremista es tan injusto como afirmar que todos los gazatíes apoyan a Hamas.
Eibi6 #39 Eibi6
#33 a ningún lado, solo quiere enmierdar
1 K 21
skaworld #16 skaworld
El pueblo israelí no tiene culpa de los crimenes de su gobierno, al menos, no todo el pueblo israelí. Porque perfectamente puedes ser israeli y oponerte a las salvajadas del sionismo.

Ahora bien estas acciones no "castigan al pueblo israelí" si no q denuncian las salvajadas de su gobierno. Estas acciones tienen un motivo claro y no es contra Aarón panadero de Haifa y entusiasta de la cancion ligera, es para que Aarón sea consciente del rechazo internacional que produce su gobierno

Sabes lo que si "castiga un pueblo"? Tener una disputa con otro gobierno y bombardear ese pueblo indiscriminadamente
Connect #8 Connect
Aquí el problema es el 'doble rasero'- Porque Rusia si e Israel no. Aquí lo que la gente ve es racismo. Si son rubitos los cuidamos, si son moros los machacamos. Luego dile a la juventud que no sea racista y no vaya a Torre Pacheco a dar palos a magrebís mientras se apoya un genocidio en Gaza.
ElBeaver #21 ElBeaver *
#8 Israel posee un valor estratégico y militar de gran importancia, mientras que los palestinos cuentan con recursos limitados en este ámbito. Por otro lado, Irán, aliado de Rusia y opositor de Israel, utiliza a los palestinos como parte de sus estrategias para consolidar su influencia en la región.
SeñorMarron #53 SeñorMarron
#21 lo de Irán es una excusa bastante floja, a nosotros también nos utilizan como parte de las estrategias de la OTAN (que al final son las de EE.UU.) sin preguntarnos.
Masacraron Libia, Irak, Afganistán, Yugoslavia y tantos otros en nuestro nombre y no hemos podido evitarlo con manifestaciones más y menos potentes, con el PP y el PSOE, son iguales en esto; hemos pagado con nuestro dinero esas matanzas. Ninguna diferencia con lo que dices de Palestina... Somos títeres es su jueguecito de hdps, lo que está claro es que los niños NO son los culpables.
Israel lo que tiene es mucho dinero, y eso es suficiente para que la derecha blanquee el genocidio y limpieza étnica, absolutamente inhumano.
Dr.Who #12 Dr.Who
Pero esta gente se da cuenta que para el pueblo ruso se puede decir lo mismo no?

Yo no sé si es que se piensan que somos gilipollas.
#9 Khanbaliq
Meneame le responde a Katia Kallas  media
1 K 20
MasterChof #43 MasterChof
#0
1. el pueblo israelí no existe: cada uno es de su padre y su madre, venidos de todas las partes del mundo... es como si dices que los inmigrantes marroquíes, argelinos, alemanes, franceses, portugueses y argentinos que viven en España son un pueblo.
2. menuda HDLGP que le importa una mierda que maten de hambre al PUEBLO palestino pero le preocupa que los pobre "isrealíes" no puedan participar en ese certamen
madeagle #24 madeagle
Me gustaria que desarrollara esa idea basada en el efecto mariposa por la cual no mandamos a una tonadillera a cantar a un certamen musical y como consecuencia el pueblo israeli padece un sufrimiento inefable
meroespectador #35 meroespectador
¿Porqué no te Kallas?
capitan__nemo #41 capitan__nemo
O castigar al pueblo israeli (que ni eso, como mucho al candidato, ya que el programa lo siguen pudiendo ver) o matar, asesinar, genocidar al pueblo palestino. Me quedo con la primera opcion.
HeilHynkel #52 HeilHynkel
Sus ancestros que colaboraban con los nazis seguro que discrepan.
#32 Dedalos
Yo lo siguiente que espero de Sánchez es que por favor salga de la Unión Europea.

El orden anglo-sionista ha infiltrado prácticamente todas las instituciones, y las que no las tiene compradas.
#37 omega7767
#32 a este punto, crear una unión del sur de europa. portugal, italia, grecia, españa .....
#45 Suleiman
No se puede tener a una fanática al frente de asuntos exteriores, es como poner un pederasta en una guardería.
XtrMnIO #47 XtrMnIO
Cállate Kallas.
#20 XXguiriXX
Dura con los débiles, suave con los poderosos. Liderazgo de cuarta.
#46 Tensk
Cada vez que habla sube el pan.
vviccio #30 vviccio *
¿Y qué propone para frenar la masacre de tantos inocentes? ¿Tal vez un bombardeo preventivo o una incursión militar como en Yugoslavia?.
Nos quieren hacer creer que los burros vuelan.
#36 omega7767
menuda vergüenza que el gobierno europeo
The_Ignorator #13 The_Ignorator
"Mira Pepito, yo soy tu madre y como tal te digo que si no vas a la fiesta del abusón y violento de Mostrenquez, eres mal hijo y mala persona"
#28 BurraPeideira_ *
El que sigue hablando de valores europeos cuando tenemos a estos hijos de puta al mando de las instituciones es que vive en una realidad paralela. Porque nos guste o no vivimos en una democracia y esto es la voluntad del pueblo europeo y estos nuestros nuevos valores. Lo primero y más importante es el anticomunismo y luego todo lo demás.
Y renunciar a buena parte de nuestra soberanía por pertenecer a este club no sé hasta que punto es conveniente.
#26 PerritaPiloto
¿Que castigo al pueblo israel?

Los árabes israelíes desean que sees castigue en todos los saraos internacionales, porque viven hacinados en barrios mientras sus vecinos han sido expulsados y los judíos étnicos se quedan con todo.

Hay un montón de ciudadanos israelíes que viven en terreno robado a Palestina o se benefician de sus recursos.

¿Y que cojones.. el argumento de que castiga al pueblo israelí también vale para justificar que castiga al pueblo ruso y entonces ahí ya no vale?

Menudo doble rasero.
#15 pirat *
Digna sumisa de úlcera, de quien dicen se nutre de sangre de vírgenes doncellas.
Coincidiendo con las primeras compensaciones económicas de la iglesia a sus víctimas de pederastia, hoy salía un obispo descojonándose de esta cuestión. Supongo que le parecería un desperdicio matar a los niños sin habérselos follado antes.
DayOfTheTentacle #19 DayOfTheTentacle
aish pobrecitos...
#42 higlewit
Retirar a España de eurovisión puede ser un castigo ¿para quién? Yo no sé verle el lado negativo.
