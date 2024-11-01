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Kador Ben-Salim: cómo un marroquí se convirtió en una estrella del cine soviético

Kador Ben-Salim: cómo un marroquí se convirtió en una estrella del cine soviético

Su vida es de película: acróbata marroquí, artista de circo, soldado del Ejército Rojo y primer actor soviético de piel oscura. Te contamos sus extraordinarias aventuras en la URSS. El joven llegó a Rusia en 1912: la compañía de saltimbanquis marroquíes Moulay Said recorrió con éxito las ciudades del Imperio ruso. Uno de ellos -Kador Ben-Salim- se encariñó tanto con el país que decidió quedarse. Se sabe que antes de su carrera en el circo, consiguió trabajar como marinero y actuó con una compañía callejera de artistas.

| etiquetas: cine , kador ben-salim , actor , marroquí , unión soviética , urss
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2 comentarios
3 0 0 K 40 cultura
Kasterot #1 Kasterot
Pues wikipedia dice que este señor era senegales
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cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Si.. el artículo tambien cita un "senegalés de Marruecos".. supongo que visto desde Moscú les debe parecer todo lo mismo.

También pasan muy de puntillas sobre su desaparición en la época stalinista.
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menéame