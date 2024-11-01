Kador Ben-Salim: cómo un marroquí se convirtió en una estrella del cine soviético

Su vida es de película: acróbata marroquí, artista de circo, soldado del Ejército Rojo y primer actor soviético de piel oscura. Te contamos sus extraordinarias aventuras en la URSS. El joven llegó a Rusia en 1912: la compañía de saltimbanquis marroquíes Moulay Said recorrió con éxito las ciudades del Imperio ruso. Uno de ellos -Kador Ben-Salim- se encariñó tanto con el país que decidió quedarse. Se sabe que antes de su carrera en el circo, consiguió trabajar como marinero y actuó con una compañía callejera de artistas.