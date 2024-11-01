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Un juzgado de lo Mercantil de Madrid juzgará la denuncia de Iberdrola contra REE por señalar a una de sus plantas por el apagón

Un juzgado de lo Mercantil de Madrid juzgará la denuncia de Iberdrola contra REE por señalar a una de sus plantas por el apagón

Un juzgado de lo Mercantil de Madrid se ha declarado competente para tramitar la denuncia de Iberdrola contra Red Eléctrica y su empresa matriz, Redeia, por presunta "competencia desleal" debido al señalamiento que el operador del sistema hizo de una de sus plantas fotovoltaicas, la Núñez de Balboa, en Badajoz, como responsable del apagón del 28 de abril de 2025. Con esta decisión, será la justicia civil la que juzgará un expediente a pesar de los intentos de Red Eléctrica de que la dirimiera la CNMC

| etiquetas: ree , iberdrola , cnmc , apagón
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1 comentarios
2 1 1 K 15 actualidad
Yoryo #1 Yoryo
En ocasiones estas denuncias acaban con el denunciante en el banquillo, por no querer aportar las pruebas necesarias que le inculparían. Conociendo las practicas de Iberdrola espero que el 100% de los beneficios del 2026 repercutan en REE.
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menéame