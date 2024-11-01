Un juzgado investiga al alcalde de Estepona por la concesión del restaurante de un edificio público a la novia de su hijo

El Ayuntamiento de Estepona adjudicó las tres últimas plantas del recién estrenado Mirador del Carmen a una empresa de nueva creación. El propio alcalde puso el dinero de la fianza, según la UDEF.
| etiquetas: investigación , alcalde , estepona , restaurante , edificio , público , novia , hijo
Putos liberatas de los cojones... La de cosas que se podrían hacer si la Guerra Fría la hubieran ganado los Comunistas. Estaríamos como China, lo menos.
El absentismo, dice. Que justamente se ha disparado conforme las condiciones de trabajo se han ido por el desagüe y los curros ya no sirven ni para vivir de alquiler compartiendo piso con cuatro subsaharianos. Anda, anda, cuéntale tus chistes a otro que a mí ya hace años que dejaron de hacerme gracia.