edición general
11 meneos
22 clics
Un juzgado investiga al alcalde de Estepona por la concesión del restaurante de un edificio público a la novia de su hijo

Un juzgado investiga al alcalde de Estepona por la concesión del restaurante de un edificio público a la novia de su hijo

El Ayuntamiento de Estepona adjudicó las tres últimas plantas del recién estrenado Mirador del Carmen a una empresa de nueva creación. El propio alcalde puso el dinero de la fianza, según la UDEF.

| etiquetas: investigación , alcalde , estepona , restaurante , edificio , público , novia , hijo
9 2 0 K 95 actualidad
9 comentarios
9 2 0 K 95 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
El absurdo es que un restaurante propiedad del Ayuntamiento que es rentable quede en manos de una concesión privada. Coño, contrata tú al personal y que lleven el puto restaurante. Con los ingresos, da más servicio a los vecinos del pueblo, bájales los impuestos...

Putos liberatas de los cojones... La de cosas que se podrían hacer si la Guerra Fría la hubieran ganado los Comunistas. Estaríamos como China, lo menos.
1 K 40
Mala #6 Mala
#2 Ahora que está todo privatizado, la limpieza de los centros públicos, los comedores de colegios y hospitales, van a pringarse en un restaurante. Una de las escasa ventajas de las privatizaciones es que no tienen que preocuparse de cosas como el absentismo. Ya se encargan las empresas de solucionarlo.
0 K 11
Supercinexin #7 Supercinexin
#6 Y ya ves lo bien que funciona la limpieza y los comedores: los currantes encantados con sus salarios y sus condiciones privadas y los ciudadanos supercontentos con lo bien que está todo y con la calidad de los menús escolares y hospitalarios, ¿verdad?

El absentismo, dice. Que justamente se ha disparado conforme las condiciones de trabajo se han ido por el desagüe y los curros ya no sirven ni para vivir de alquiler compartiendo piso con cuatro subsaharianos. Anda, anda, cuéntale tus chistes a otro que a mí ya hace años que dejaron de hacerme gracia.
0 K 20
Mala #8 Mala
#7 Yo no he justificado las condiciones de esos trabajadores (¡¡¡líbreme diossss!!!!), solamente he expuesto un hecho.
0 K 11
Mark_ #1 Mark_
Es que van a calzón quitado ya, saben que tienen papeletas de que el PSOE pierda y están haciendo tomando posiciones.
2 K 38
Spirito #3 Spirito
#1 Es que no se ocultan... y además como saben que, aunque salgan condenados, les compensa pues nada... ancha es Castilla.
0 K 8
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Del PP tenia que ser, ya esta metido en otras denuncias por una mujer y por delito de prevariacación
0 K 20
smilo #4 smilo
Circulen que aquí no pasa nada, el juez Peinado se ha enterado que Begoña usó un sacapuntas y un lápiz de Moncloa y hay que investigarlo.
0 K 12
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Es más que necesario ya que en los casos de corrupción no solo se impute y se practique el medievo con el principal actor, los secundarios deben arder también
0 K 8

menéame