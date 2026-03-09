El Juzgado 101 BIS de Madrid declara nulo el IRPH por falta de transparencia

Tras más de una década de lucha jurídica, social y mediática, celebramos un nuevo avance significativo: la Sentencia 1160/2026 declara nula por abusiva la cláusula IRPH aplicada en un préstamo hipotecario. Este pronunciamiento no es solo una victoria para los afectados. Es un paso adelante para miles de familias que han sufrido durante años las consecuencias de un índice opaco, complejo y sistemáticamente más caro que el resto del mercado.
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El problema no es el índice en sí
El tribunal no dice que el IRPH sea ilegal por definición.
Lo que dice es que puede ser abusivo si el banco no informó bien al cliente.
Qué debía explicar el banco
Según el juez (siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), el banco debía informar sobre:
Cómo se calcula el IRPH.
Que incluye comisiones de los propios bancos.… » ver todo el comentario