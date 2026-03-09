El Juzgado 101 BIS de Madrid declara nulo el IRPH por falta de transparencia

Tras más de una década de lucha jurídica, social y mediática, celebramos un nuevo avance significativo: la Sentencia 1160/2026 declara nula por abusiva la cláusula IRPH aplicada en un préstamo hipotecario. Este pronunciamiento no es solo una victoria para los afectados. Es un paso adelante para miles de familias que han sufrido durante años las consecuencias de un índice opaco, complejo y sistemáticamente más caro que el resto del mercado.