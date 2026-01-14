edición general
La Justicia ucraniana impone una fianza de 650.000 euros a la ex primera ministra Timoshenko por corrupción

El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ha impuesto una fianza de 33 millones de grivnas (650.000 euros) a la ex primera ministra Yulia Timoshenko para no entrar en prisión por un caso relacionado con la compra de votos, además de otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o impedirle salir de Kiev.

Ripio #1 Ripio
Que calladitos estaban los medios.
Esto de la loca de mierda esta no es de hoy.

La loca mierdera de la "revolución" naranja.
#3 Dav3n
#1 Algo dicen pero no lo suficiente, está claro:

x.com/TheOtherSideRu/status/2011759490388148646

Former Ukrainian PM Timoshenko publicly accuses Zelensky of systemic corruption

She claims Zelensky turned Ukraine into a "corruption hub at all levels"

"The all-encompassing massive corruption today seized all branches of power in Ukraine"

Her allegations come as she herself faces a corruption case for allegedly attempting to bribe members of parliament
Guanarteme #6 Guanarteme
¿Esta no era la de la trencita estrafalaria? Jooooo, por qué se la quitó, si era muy cursi boniiita.  media
#5 BurraPeideira_
Los prooccidentales, que solo querían democracia.
