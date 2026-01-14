La Justicia ucraniana impone una fianza de 650.000 euros a la ex primera ministra Timoshenko por corrupción

El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ha impuesto una fianza de 33 millones de grivnas (650.000 euros) a la ex primera ministra Yulia Timoshenko para no entrar en prisión por un caso relacionado con la compra de votos, además de otras medidas cautelares, como la retirada del pasaporte o impedirle salir de Kiev.
| etiquetas: timoshenko , ucrania , corrupción
Esto de la loca de mierda esta no es de hoy.
La loca mierdera de la "revolución" naranja.
x.com/TheOtherSideRu/status/2011759490388148646
Former Ukrainian PM Timoshenko publicly accuses Zelensky of systemic corruption
She claims Zelensky turned Ukraine into a "corruption hub at all levels"
"The all-encompassing massive corruption today seized all branches of power in Ukraine"
Her allegations come as she herself faces a corruption case for allegedly attempting to bribe members of parliament
www.elespanol.com/mundo/europa/20260114/nuevo-caso-corrupcion-ucrania-
www.abc.es/internacional/destapan-corrupcion-ucrania-primera-ministra-
www.youtube.com/watch?v=8uQ-9JDzIlM
www.theguardian.com/world/2026/jan/14/yulia-tymoshenko-reportedly-accu; » ver todo el comentario
cursiboniiita.