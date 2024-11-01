Más corrupción en Ucrania: la ex primera ministra Yulia Timoshenko, investigada por compra de votos

Este caso se produce en medio de una serie de acusaciones de corrupción que obligaron a dimitir al principal asesor de Zelenski a finales del año pasado, lo que provocó inestabilidad interna casi cuatro años después de la invasión de Rusia. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusó a un líder de un partido no identificado, que según aseguran es Timoshenko, de «ofrecer beneficios ilícitos» a los diputados a cambio de votos leales en el Parlamento. Por este motivo, han abierto una investigación previa al juicio.
| etiquetas: julia tymoshenko , corrupción , nabu , ucrania , primera ministra
ABC siempre disparando hacia la diana equivocada.
No desvíes que está feo...
Y por cierto, seguir robando a manos llenas sabiendo que has perdido la guerra y mientras envías a inocentes a una muerte segura... Es multiplicador de combo para ir al puto infierno.
Yermak solo es uno de tantos.
Ucranianos corruptos infames
En este caso primero viene el huevo y luego, la gallina, hamigui. O me vas a contar, una vez más, que Nuland solo pasaba por ahí y justamente llevaba galletitas en los bolsillos.
Coño, si hicieron la revolución... Naranja
Es casi premonitorio
Dejad de hacer trampas al solitario, eso también suma puntos para ir al infierno por omisión de responsabilidades
Que seguro que hacen cosas mal cuando estas en una guerra pues si.
Pero vamos es de risa lo absurdo del tema.
Por cierto los Rusos impecables procesos electorales que no hace falta comprar votos, directamente un poco de Polonio y eliminan a los "disidentes".
A mí me aburre la gente que pretende simplificar y dicotomizar cualquier debate pero aquí estamos...
Mira, que es una guerra proxy lo sabe cualquiera con dos dedos de frente.
A partir de ahí tú sabrás porque omites la responsabilidad occidental en un conflicto que tus gobernantes podrían haber evitado si tuvieran un mínimo de decencia humana.
Que no lo veas ya te posiciona, así que tú mismo.
No obstante, tranquilo, nos queda poquito en lo que a discrepar se refiere, están trabajannndo en ellouwwww y no queda mucho para la censura.
Algunos comentamos con buena fe, cuando nos cueste dinero en defensa legal quedaréis solos ante el peligro, disfrutalo cuando llegue porque después... Llorarás.
Un pais invade a otro por la cara ¿que deberían haber hecho los gobernantes de terceros paises según tu iluminada visión?
Yo no me posiciono de nada. Pero vamos con un hecho como ese no hay mucho donde elegir.
Por mí ojalá no hubieran tenido ese problema 2 paises que formaron casi todo el siglo XX la URSS y son hermanos.
De repente entran en guerra entre ellos.
Como espectador alejado de esa realidad me parece una locura absurda que no entiende nadie.
Y hasta aquí voy a perder el tiempo contigo: donde no hay no se puede rascar
Si pusierais el mismo ímpetú en cuanto a plantar cara al imperio otro gallo cantaría, quizás hasta hubiera alguna posibilidad.
Pero no, nos vendéis baratos a la maquinaria bélica de la élite de hijos de puta que controla occidente.
Venga, besis, hamigui
Me troncho, isnorannte
Toma ",", tu "coma"
El caso es que "lo sabes" porque te he visto "perder el tiempo" por ahí
Lo de la oveja también, porque sigues en relato oficial al pie de la letra
Solo espero que seas una oveja de pago, porque si lo haces gratis, tela
Tienes algún argumento o solo te has venido arriba por el ignore?
¿Qué se debe tapar? ¿Que hay corrupto o que éste no se caiga por una ventana abierta antes de aparecer ninguna información :??
No lo acabo de entender la fijación de algunos en que salgan casos de corrupción y se actúe contra ellos... irá contra vuestros intereses o ideología (o vuestros empleadores), no sé.....
Joder, si es que es la repetición histórica de la humanidad y cada día hay anónimos voluntarios que pretenden vender la cosmovisión occidental a los que sufren precisamente de nuestra forma de gobernar el mundo.
Es increíble, la verdad.
Los supervivientes del decrecimiento que queden dentro de 100 años probablemente se reirán tanto leyendo este atropello como viendo Idiocracy en museos bajo tierra al refugio del sol
Es increíble al nivel que estamos llegando y lo peor es que con los avances en IA esto llegará a niveles Monty Python.
Veo el futuro
Está en la noticia...
Qué te lleva a escribir una obviedad?
Cual es el objetivo?
Me interesa saberlo, en serio, todavía no entiendo a los multicuentas, alguno debe haber que no esté a sueldo, quizás sea el caso...
Supongo que eres consciente que primero vino el huevo, Yermak, y después, la gallina...