Más corrupción en Ucrania: la ex primera ministra Yulia Timoshenko, investigada por compra de votos

Más corrupción en Ucrania: la ex primera ministra Yulia Timoshenko, investigada por compra de votos

Este caso se produce en medio de una serie de acusaciones de corrupción que obligaron a dimitir al principal asesor de Zelenski a finales del año pasado, lo que provocó inestabilidad interna casi cuatro años después de la invasión de Rusia. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusó a un líder de un partido no identificado, que según aseguran es Timoshenko, de «ofrecer beneficios ilícitos» a los diputados a cambio de votos leales en el Parlamento. Por este motivo, han abierto una investigación previa al juicio.

#2 pascuaI
Vaya, parece que ya comparten todos los valores necesarios para entrar en la UE.
8
Skiner #5 Skiner *
#2 Creo que en Ucrania ahora mismo tienen problemas más importantes que unos votos... :troll:
ABC siempre disparando hacia la diana equivocada. :wall:
1
#7 Dav3n *
#5 Todo viene de lo mismo: corruptos vendiéndose por y para intereses extranjeros.

No desvíes que está feo...

Y por cierto, seguir robando a manos llenas sabiendo que has perdido la guerra y mientras envías a inocentes a una muerte segura... Es multiplicador de combo para ir al puto infierno.

Yermak solo es uno de tantos.
2
Skiner #8 Skiner *
#7 Que los Rusos te invadan por la cara y destruyan medio pais, es pecata minuta. :clap:
Ucranianos corruptos infames :palm:
3
#9 Dav3n *
#8 Guerra proxy, búscalo en el diccionario.

En este caso primero viene el huevo y luego, la gallina, hamigui. O me vas a contar, una vez más, que Nuland solo pasaba por ahí y justamente llevaba galletitas en los bolsillos.

Coño, si hicieron la revolución... Naranja {0x1f34a}

Es casi premonitorio xD

Dejad de hacer trampas al solitario, eso también suma puntos para ir al infierno por omisión de responsabilidades :troll:
1
Skiner #11 Skiner *
#9 Me aburre gente como tu que mira el dedo en vez de mirar a la luna, que es donde esta el problema.
Que seguro que hacen cosas mal cuando estas en una guerra pues si.
Pero vamos es de risa lo absurdo del tema.
Por cierto los Rusos impecables procesos electorales que no hace falta comprar votos, directamente un poco de Polonio y eliminan a los "disidentes".
2
#13 Dav3n
#11 xD xD xD

A mí me aburre la gente que pretende simplificar y dicotomizar cualquier debate pero aquí estamos...

Mira, que es una guerra proxy lo sabe cualquiera con dos dedos de frente.

A partir de ahí tú sabrás porque omites la responsabilidad occidental en un conflicto que tus gobernantes podrían haber evitado si tuvieran un mínimo de decencia humana.

Que no lo veas ya te posiciona, así que tú mismo.

No obstante, tranquilo, nos queda poquito en lo que a discrepar se refiere, están trabajannndo en ellouwwww y no queda mucho para la censura.

Algunos comentamos con buena fe, cuando nos cueste dinero en defensa legal quedaréis solos ante el peligro, disfrutalo cuando llegue porque después... Llorarás.
0
Skiner #14 Skiner *
#13 Estas fatal.
Un pais invade a otro por la cara ¿que deberían haber hecho los gobernantes de terceros paises según tu iluminada visión?
Yo no me posiciono de nada. Pero vamos con un hecho como ese no hay mucho donde elegir.
Por mí ojalá no hubieran tenido ese problema 2 paises que formaron casi todo el siglo XX la URSS y son hermanos.
De repente entran en guerra entre ellos.
Como espectador alejado de esa realidad me parece una locura absurda que no entiende nadie.
0
#16 Dav3n *
#14 Es que un país no ha invadido a otro por la cara, así que podría decir perfectamente que quien está fatal eres tú en tu enajenación de la realidad (la geopolítica para ignorantes que venden nuestros medios es lo que tiene).

Y hasta aquí voy a perder el tiempo contigo: donde no hay no se puede rascar :palm:

Si pusierais el mismo ímpetú en cuanto a plantar cara al imperio otro gallo cantaría, quizás hasta hubiera alguna posibilidad.

Pero no, nos vendéis baratos a la maquinaria bélica de la élite de hijos de puta que controla occidente.

Venga, besis, hamigui ;)
0
Skiner #18 Skiner
#16 Circula majo que no reconoces ni la realidad más evidente.
0
#21 Dav3n *
#18 Aprende a escribir, barriobajerrrr xD

Me troncho, isnorannte :troll:

Toma ",", tu "coma" :-P
0
Cantro #22 Cantro
#18 no pierdas el tiempo, que viene a lo que viene
2
#24 Dav3n
#22 Nah, me sacan de quicio pero alguien lo tiene que hacer, sino estamos perdidos del todo porque el control del relato es perfecto: las ovejas europeas duermen muy bien en su redil :goatse:

El caso es que "lo sabes" porque te he visto "perder el tiempo" por ahí :troll:

xD xD xD  media
0
Cantro #29 Cantro
#24 te pega lo de poner a Julio, muy adecuado

Lo de la oveja también, porque sigues en relato oficial al pie de la letra

Solo espero que seas una oveja de pago, porque si lo haces gratis, tela
0
Enésimo_strike #26 Enésimo_strike
#14 no pierdas el tiempo razonando con rusoplanistas.
1
#28 Dav3n *
#26 Qué bien se os da lameros los genitales entre hamiguis, seguro que hay uno para 3 cuentas xD

Tienes algún argumento o solo te has venido arriba por el ignore? :troll:
0
#4 JoshJash *
Hay corrupción, se investigan y se releva al corrupto de su puesto de trabajo...
¿Qué se debe tapar? ¿Que hay corrupto o que éste no se caiga por una ventana abierta antes de aparecer ninguna información :??

No lo acabo de entender la fijación de algunos en que salgan casos de corrupción y se actúe contra ellos... irá contra vuestros intereses o ideología (o vuestros empleadores), no sé.....
5
#10 pascuaI *
#4 Tal vez a la gente le preocupa que el país al que estamos enviando dinero de nuestros impuestos y sin que le debamos nada sea de los más corruptos de Europa
2
#12 Dav3n
#10 Y que están muriendo en una guerra proxy empujados por una piara de corruptos que van a salir con los bolsillos llenos...

Joder, si es que es la repetición histórica de la humanidad y cada día hay anónimos voluntarios que pretenden vender la cosmovisión occidental a los que sufren precisamente de nuestra forma de gobernar el mundo.

Es increíble, la verdad.
1
#30 pozz *
#4 Intentan meter mierda contra Ucrania, se buscan lo que sea.. cuando en realidad, esto les deja bastante mal, no paran de intentar colar que Ucrania es muy corrupta, cuando salen los casos y se acaban investigando, algo que en parte es bueno, una señal de que el pais va por la senda correcta. En España tambien tenemos lo nuestro con la corupcion, joder, que el actual gobierno central indulto a delincuentes corruptos condenados como los del caso de los ERES, robaron al menos 679 millones de…   » ver todo el comentario
0
Veelicus #6 Veelicus
Algun dia se sabra la verdad de las elecciones en Moldavia, de como habiendo cientos de miles de moldavos viviendo en Rusia por lo que sea no tenian urnas donde votar...
2
#15 pascuaI
#6 Por algo la corrupta que preside ese país quiere que Moldavia sea anexionada por Rumanía y así ya no tener que preocuparse tanto del fraude electoral en cada elección :-P
1
#20 Dav3n
#15 Lo que está pasando en Europa acabará en los libros de historia.

Los supervivientes del decrecimiento que queden dentro de 100 años probablemente se reirán tanto leyendo este atropello como viendo Idiocracy en museos bajo tierra al refugio del sol xD

Es increíble al nivel que estamos llegando y lo peor es que con los avances en IA esto llegará a niveles Monty Python.

Veo el futuro xD
1
#1 Dav3n
Nafos corriendo a taparlo en 3, 2, 1...
0
#23 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Ocupó el cargo en dos mandatos entre 2005 y 2010 y fue rival de Volodímir Zelenski en 2019
2
#25 Dav3n
#23 Y?

Está en la noticia...

Qué te lleva a escribir una obviedad?

Cual es el objetivo?

Me interesa saberlo, en serio, todavía no entiendo a los multicuentas, alguno debe haber que no esté a sueldo, quizás sea el caso...

Supongo que eres consciente que primero vino el huevo, Yermak, y después, la gallina...
0
Rogue #19 Rogue
En Ukrania hasta las feas son guapas
0
#17 angar300
Morir sólo se hace una vez en la vida. Al menos, deberían dejar elegir cómo y cuándo hacerlo, y no dejar que un corrupto te mande al frente mientras él engorda su cuenta corriente... y sigue vivo. Y corrupto es el que la mantiene, el que vende el armamento para que siga en marcha, el que envía a la guerra a los chavales jóvenes, el que exalta el sentimiento patrio por encima de la vida,.. ya les vale (ucranianos, rusos , europeos y americanos, que aquí no se salva nadie...)
0
Enésimo_strike #27 Enésimo_strike
#17 aún no distinguimos entre ir a la guerra y que la guerra venga a ti …
0

