Más corrupción en Ucrania: la ex primera ministra Yulia Timoshenko, investigada por compra de votos

Este caso se produce en medio de una serie de acusaciones de corrupción que obligaron a dimitir al principal asesor de Zelenski a finales del año pasado, lo que provocó inestabilidad interna casi cuatro años después de la invasión de Rusia. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) acusó a un líder de un partido no identificado, que según aseguran es Timoshenko, de «ofrecer beneficios ilícitos» a los diputados a cambio de votos leales en el Parlamento. Por este motivo, han abierto una investigación previa al juicio.