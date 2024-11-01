Justicia pionera: el Tribunal Superior de Cataluña reconoce como accidente laboral las secuelas de una vacuna contra el COVID-19

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado una sentencia sin precedentes en España que reconoce como accidente laboral las graves secuelas sufridas por una docente tras recibir una dosis del lote defectuoso ABV5300 de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. El fallo, emitido el 11 de diciembre de 2024 y dado a conocer este lunes, revoca la decisión del Juzgado Social número 2 de Tarragona y sienta jurisprudencia que podría beneficiar a miles de profesionales esenciales que experimentaron efectos adversos durante la campañ