La Justicia europea considera insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos no fijos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precaridad" del trabajador.
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resumiendo mucho.
derecho laboral, si tu contrato temporal excede la duración legal, te hacen fijo.
derecho administrativo, solo se puede entrar en la administración por igualdad, merito y capacidad , con proceso selectivo.
¿qué hacer cuando es la administración la que incumple? Si aplicas una norma, vulneras la otra.
Los tribunales en los 80 y hasta mediados de los 80 dieron bandazos tirando por el derecho administrativo "te jodes y sigues… » ver todo el comentario