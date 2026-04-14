La Justicia europea considera insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos no fijos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precaridad" del trabajador.