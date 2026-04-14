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La Justicia europea considera insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos no fijos

La Justicia europea considera insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos no fijos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este martes que la práctica en España de convertir en indefinidos no fijos a los interinos que han encadenado contratos temporales con la administración no es una medida suficiente para sancionar dichos abusos porque "supone mantener una relación laboral temporal" y la situación de "precaridad" del trabajador.

| etiquetas: tjue , interinos , indefinidos , no fijos , temporalidad , precariedad
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5 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
tul #1 tul
Puta basura de políticos que no cumplen las leyes ni con condenas de por medio
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makinavaja #3 makinavaja
#1 Como las multas las pagamos los demás... :-D :-D :-D
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obmultimedia #2 obmultimedia
indefinidos no fijos?
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Gotsel #4 Gotsel
#2 sinónimo de funcionario by the face, pero sin haber perdido uno o varios años de estudio ni superando a los demás en un concurso-oposición.
0 K 14
#5 srskiner *
#2 es una figura de creación jurisprudencial.
resumiendo mucho.
derecho laboral, si tu contrato temporal excede la duración legal, te hacen fijo.
derecho administrativo, solo se puede entrar en la administración por igualdad, merito y capacidad , con proceso selectivo.

¿qué hacer cuando es la administración la que incumple? Si aplicas una norma, vulneras la otra.

Los tribunales en los 80 y hasta mediados de los 80 dieron bandazos tirando por el derecho administrativo "te jodes y sigues…   » ver todo el comentario
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menéame