La Justicia da la razón al Gobierno sobre el centro de refugiados de Pozuelo dependiente de la hija del juez Peinado

La Justicia ha avalado la postura del Gobierno central respecto del centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón (Madrid), situado en la Zona Sur del municipio, dependiente de Patricia Peinado, hija del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva la investigación contra Begoña Gómez. El Juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha aceptado este jueves las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno, suspendiendo así el cierre de este centro, según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.