La Justicia brasileña aseguró que Jair Bolsonaro intentó romper su tobillera electrónica para fugarse

El ex mandatario fue trasladado este sábado a la sede de la Policía Federal en Brasilia. Su detención no responde al inicio de la condena por intento de golpe de Estado. El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien este sábado fue detenido preventivamente, intentó romper la tobillera electrónica que fiscalizaba sus movimientos para fugarse durante una manifestación convocada frente a su casa por uno de sus hijos, según afirmó la Corte Suprema.

4 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues que coma meco.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Sumando delitos? :popcorn:
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Típico en ese personaje golpista, nazi y cobarde.
denocinha #2 denocinha
No sería delito si la hubiese roto para combatir un bulo
