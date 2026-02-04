edición general
10 meneos
15 clics
La Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro

La Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro

La justicia argentina solicitó este miércoles a Estados Unidos la extradición del presidente depuesto Nicolás Maduro para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial a la que accedió la AFP. El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó el pedido formal de extradición del dictador Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de traerlo a la Argentina para que rinda cuentas en declaración indagatoria.

| etiquetas: argentina , extradición , nicolás maduro
8 2 0 K 110 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 110 actualidad
Imag0 #1 Imag0
Se lo van a rular como un porrito.
1 K 20
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Luego Milei apoya el genocidio en Gaza? xD
0 K 20
#2 Rixx *
Justicia argentina, oxímoron :troll:
0 K 7
karaskos #4 karaskos
Le debe merca al despeinado?!
0 K 7

menéame