Juristas destacan que la retirada de la acusación de Elisa Mouliaá contra Errejón es una "mala noticia" para las mujeres

Aunque la Fiscalía decidió no acusar, la acusación popular pretende seguir adelante, por lo que la decisión de la actriz no afecta 'a priori' a la continuidad del proceso judicial. Elisa Mouliaá ha retirado su acusación particular en el proceso contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Tal como explicó la propia actriz en un comunicado, la renuncia "no obedece a una retractación de los hechos denunciados", sino a "razones estrictamente personales y de salud".
| etiquetas: mouliaá , retirada , demanda , errejon , mala , noticia , mujeres
"por muy poderoso que sea el denunciado"
¿Donde es poderoso Errejon? Es que toman por gilipollas a todo el mundo, incluidos ellos mismos. Le destituyen del partido en el que estaba, no hay ni visos de que pueda volver a dedicarse a su profesión vocacional o a la política, no tiene contactos (conocidos al menos) con alguien que pueda influir sobre la vida de nadie porque a el se le antoje o busque venganza, seguramente ni… » ver todo el comentario
Y no, no es una mala noticia para las mujeres. Es una mala noticia para ellos que ven como se desmonta su mierda de dogma. Peor es para los hombres que son acusados en falso.
No se si se pueden hacer afirmaciones como esa a estas alturas, hasta que no se resuelva el juicio contra Errejon.
Si al final, Errejón es declarado culpable y realmente hubo acoso sexual, entonces si podríamos decir que ha sido una pena la retirada de la acusación de Elisa y podríamos decir una "mala noticia" para las mujeres"
Sin embargo, si Errejón es declarado inocente, podríamos decir que esta denuncia ha sido una "mala noticia para los hombres"