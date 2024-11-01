Juristas destacan que la retirada de la acusación de Elisa Mouliaá contra Errejón es una "mala noticia" para las mujeres

Aunque la Fiscalía decidió no acusar, la acusación popular pretende seguir adelante, por lo que la decisión de la actriz no afecta 'a priori' a la continuidad del proceso judicial. Elisa Mouliaá ha retirado su acusación particular en el proceso contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual. Tal como explicó la propia actriz en un comunicado, la renuncia "no obedece a una retractación de los hechos denunciados", sino a "razones estrictamente personales y de salud".