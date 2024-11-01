·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9240
clics
Cada país ve el mapa del mundo de una manera distinta
6844
clics
Una noticia difícil de dar
6390
clics
VÍDEO | Cayetana intenta poner contra las cuerdas a Bolaños con China… y sale trasquilada
4524
clics
Cosquillas a dos zorros
6495
clics
VÍDEO | Sorpresa del Gran Wyoming al descubrir que 'M.R.' era Mariano Rajoy: su reacción es para enmarcar
más votadas
556
La UE rechaza la petición de España de suspender el acuerdo comercial con Israel
419
VÍDEO | Una empresa israelí confiesa que tiene a 60.000 personas trabajando en redes para amplificar la narrativa sionista
337
La periodista libanesa Amal Khalil muere en un ataque israelí contra una localidad del sur del Líbano [ENG]
322
Las sociedades médicas recetan cero uso de pantallas a menores de seis años tras presentar 70 pruebas científicas: "Es el mayor hackeo cerebral de la historia"
532
Identificado uno de los escuadristas de VOX que agredió con una porra en Granada: Enrique Ibarra García, vinculado al Grupo Zeppelin
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
13
clics
Un jurado en EE.UU. determina que Ticketmaster es un monopolio que cobra de más a los usuarios
Live Nation, el gigante del entretenimiento propietario de Ticketmaster, ha estado operando ilegalmente como monopolio y cobrando precios excesivos a los fans, según dictaminó un jurado federal.
|
etiquetas
:
ticketmaster
,
monopolio
,
sentencia
10
5
0
K
134
Tribunales
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
5
0
K
134
Tribunales
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Fedorito
*
Eso lo dictaminé yo también hace ya tiempo.
1
K
15
#2
jaramero
Ticketmaster es como un impuesto privado.
Se ahorraron los trabajadores en la taquilla y se cobra más a los clientes...
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Se ahorraron los trabajadores en la taquilla y se cobra más a los clientes...