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Un jurado en EE.UU. determina que Ticketmaster es un monopolio que cobra de más a los usuarios

Un jurado en EE.UU. determina que Ticketmaster es un monopolio que cobra de más a los usuarios

Live Nation, el gigante del entretenimiento propietario de Ticketmaster, ha estado operando ilegalmente como monopolio y cobrando precios excesivos a los fans, según dictaminó un jurado federal.

| etiquetas: ticketmaster , monopolio , sentencia
10 5 0 K 134 Tribunales
2 comentarios
10 5 0 K 134 Tribunales
Fedorito #1 Fedorito *
Eso lo dictaminé yo también hace ya tiempo.
1 K 15
#2 jaramero
Ticketmaster es como un impuesto privado.

Se ahorraron los trabajadores en la taquilla y se cobra más a los clientes...
0 K 7

menéame