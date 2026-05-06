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Junts quiere una 'prioridad nacional' a la catalana: "más integración" y 10 años empadronados para optar a un piso protegido

la mayor población que hoy gobierna Junts, con 97.000 habitantes- viene reclamando desde hace un año aumentar de tres a diez los años mínimos de empadronamiento en el municipio para acceder a un piso social, el mismo tiempo que PP y Vox plantean en su pacto de investidura en Extremadura para la compra de vivienda social

| etiquetas: prioridad nacional , cataluña , junts
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7 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
Subasta....

Hagan juego....
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themarquesito #3 themarquesito
Están viendo que Aliança Catalana les come la tostada, así que deciden adoptar sus mismas posiciones (que no dejan de ser las de Vox pero usando una bandera con cuatro franjas rojas)
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#4 Albarkas
Que lastima de gente y de periódico.
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#5 Onaj
Los catalanes supremacistas haciendo cosas de catalanes supremacistas.

Rápido, finge sorpresa.
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#6 Tensk
"Somos más"
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#7 Toponotomalasuerte
Yo, ahora que se acerca san juan, me plantearía como darle salida a toda esta puta basura.

Y luego saltaría tres veces la hoguera, por qué habelas hainas.
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Graffin #2 Graffin
Si las normas para acceder a un piso protegido las pone cada ayuntamiento, no?
Es simple publicidad para ganar votos entre la derecha no nacionalista?
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menéame