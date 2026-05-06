Junts quiere una 'prioridad nacional' a la catalana: "más integración" y 10 años empadronados para optar a un piso protegido

la mayor población que hoy gobierna Junts, con 97.000 habitantes- viene reclamando desde hace un año aumentar de tres a diez los años mínimos de empadronamiento en el municipio para acceder a un piso social, el mismo tiempo que PP y Vox plantean en su pacto de investidura en Extremadura para la compra de vivienda social
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Hagan juego....
Rápido, finge sorpresa.
Y luego saltaría tres veces la hoguera, por qué habelas hainas.
Es simple publicidad para ganar votos entre la derecha no nacionalista?