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Junts insiste en que no votará a favor del decreto de la prórroga de los alquileres
Esta mañana, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aseguraba que todavía había opciones para llegar a un acuerdo con los de Carles Puigdemont.
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#1
YeahYa
Miradlos bien, que en nada los arrasará Aliança Catalana y pasarán a estar en peligro de extinción.
Es como ver a ese pez chapoteando en la orilla, aprovechando su último aliento.
Y como el PP en España, estos serán los principales responsables de enviar a Catalunya hacia la ultraderecha.
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#5
Alakrán_
#1
Creo que es peor el remedio que la enfermedad.
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#6
YeahYa
#5
La derecha legitima su discurso y cuando ya no hay límite entre derecha y ultraderecha, el trabajo está hecho.
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#3
Samaritan
Estos eran los del antiguo CiU del corrupto Pujol, por mucho que se
emboliquen
con la estelada.
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#2
concentrado
No se esperaba que los propietarios salieran en defensa de los inquilinos
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#4
Onaj
Lo sorprendente sería que un partido político de derechas se preocupara por las personas a las que les van a subir el alquiler.
No es que sea malo ni bueno, pero es que los patos hacen cuack.
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Es como ver a ese pez chapoteando en la orilla, aprovechando su último aliento.
Y como el PP en España, estos serán los principales responsables de enviar a Catalunya hacia la ultraderecha.
No es que sea malo ni bueno, pero es que los patos hacen cuack.