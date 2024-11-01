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Junts insiste en que no votará a favor del decreto de la prórroga de los alquileres

Junts insiste en que no votará a favor del decreto de la prórroga de los alquileres

Esta mañana, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aseguraba que todavía había opciones para llegar a un acuerdo con los de Carles Puigdemont.

| etiquetas: junts , alquileres
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6 comentarios
11 2 0 K 136 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Miradlos bien, que en nada los arrasará Aliança Catalana y pasarán a estar en peligro de extinción.

Es como ver a ese pez chapoteando en la orilla, aprovechando su último aliento.

Y como el PP en España, estos serán los principales responsables de enviar a Catalunya hacia la ultraderecha.
9 K 132
Alakrán_ #5 Alakrán_
#1 Creo que es peor el remedio que la enfermedad.
0 K 15
YeahYa #6 YeahYa
#5 La derecha legitima su discurso y cuando ya no hay límite entre derecha y ultraderecha, el trabajo está hecho.
1 K 33
#3 Samaritan
Estos eran los del antiguo CiU del corrupto Pujol, por mucho que se emboliquen con la estelada.
2 K 33
#2 concentrado
No se esperaba que los propietarios salieran en defensa de los inquilinos
0 K 16
#4 Onaj
Lo sorprendente sería que un partido político de derechas se preocupara por las personas a las que les van a subir el alquiler.

No es que sea malo ni bueno, pero es que los patos hacen cuack.
0 K 11

menéame