Junts ficha al exlíder del Front Nacional en Manresa para concurrir en las elecciones municipales de 2027

Los posconvergentes suman la candidatura de Avença Nacionalista para captar el mayor número de votos en la capital de la comarca del Bages.

| etiquetas: junts , ultraderecha
4 comentarios
YeahYa #1 YeahYa
Resumen: Junts ficha a un ultra porque están cagados
Skiner #2 Skiner
La derecha catalana sigue la misma dinámica que la española.
Cada vez más extremos en sus filas y en sus discursos.
YeahYa #3 YeahYa
#2 Aquí Aliança acabará con Junts mucho antes que Vox con el PP. Las municipales de 2027 serán históricas: al menos Lleida y Girona, casi enteras, serán de Aliança Catalana.
Skiner #4 Skiner *
#3 Suerte a esas poblaciones que les dejen entrar a la gentuza a mandar.
Esperemos que la gente vea el peligro y no cometa ese error.
0 K 7

