Junts avala la propuesta de Puigdemont de romper con el PSOE durante ocho segundos

Junts avala la propuesta de Puigdemont de romper con el PSOE durante ocho segundos

Según fuentes de la formación independentista consultadas por El Mundo Today, la decisión, llevada a cabo en una reunión en Perpiñán (sur de Francia) se ha tomado por unanimidad y supone poner fin (durante ocho segundos) al acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno hace casi un año. “Serán ocho segundos, doce como máximo, muy duros para el presidente Sánchez durante los que su gobierno se verá arrojado a la inestabilidad más absoluta”, explican desde Junts.

Que pesados, el chiste este solo tuvo gracias las primeras 8 veces.
#1 Pues a la señora del meme no le hizo ninguna gracia, ahí sigue la pobre, con los brazos en alto...
"La formación nacionalista descarta por ahora la moción de censura “porque lógicamente no da tiempo a tramitarla durante los ocho segundos de la ruptura

xD xD xD
