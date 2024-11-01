Junts avala la propuesta de Puigdemont de romper con el PSOE durante ocho segundos

Según fuentes de la formación independentista consultadas por El Mundo Today, la decisión, llevada a cabo en una reunión en Perpiñán (sur de Francia) se ha tomado por unanimidad y supone poner fin (durante ocho segundos) al acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez revalidar la presidencia del Gobierno hace casi un año. “Serán ocho segundos, doce como máximo, muy duros para el presidente Sánchez durante los que su gobierno se verá arrojado a la inestabilidad más absoluta”, explican desde Junts.