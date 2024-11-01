edición general
Junts apoya la primera ley del Gobierno que se debate en el Congreso tras su anuncio de ruptura

[C&P] Los de Puigdemont votan a favor del dictamen de la Ley de Atención al Consumidor que habían negociado con el PSOE tan solo 48 horas después de escenificar una voladura de puentes con el Ejecutivo

| etiquetas: junts , ley , congreso
#1 poxemita
Deberían haber metido una enmienda con los presupuestos, igual hubiese colado.
