Junts acepta cambiar el preámbulo del traspaso de inmigración a Catalunya que criticó Podemos

Fuentes del partido confirman que están dispuestos a negociar cambios en la exposición de motivos que Podemos tildó de “racista”

| etiquetas: junts , podemos , inmigración , preámbulo
2 comentarios
#1 Ovidio
O sea, que Pablemos va a aceptar el traspaso de competencias ahondando más en la desigualdad entre españoles
Bapho #2 Bapho
Me huele a presupuestos en negociación...
