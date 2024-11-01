·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7062
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
5491
clics
Cantidad de habitantes de ciudades europeas en 1854
4728
clics
VÍDEO | Kimmel rompe a llorar en directo mientras habla del asesinato de Alex Pretti: "Esto tiene que parar"
6359
clics
Sitio web de Homer Simpson en el año 2000
5770
clics
Repetir palabras no es hablar
más votadas
655
El colectivo ‘Policías Antifascistas’ irrumpe en las fuerzas de seguridad para exigir un modelo democrático frente al avance de la extrema derecha
570
Iniciativa Ciudadana Europea: suspensión total del Acuerdo de Asociación UE-Israel
471
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
558
ICE sabía quién era Alex Pretti y le rompieron una costilla en una pelea anterior [Eng]
293
Agente de Ice intenta entrar en el consulado ecuatoriano en Minneapolis [Eng]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
10
clics
Junts acepta cambiar el preámbulo del traspaso de inmigración a Catalunya que criticó Podemos
Fuentes del partido confirman que están dispuestos a negociar cambios en la exposición de motivos que Podemos tildó de “racista”
|
etiquetas
:
junts
,
podemos
,
inmigración
,
preámbulo
3
1
0
K
41
politica
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
41
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ovidio
O sea, que Pablemos va a aceptar el traspaso de competencias ahondando más en la desigualdad entre españoles
1
K
17
#2
Bapho
Me huele a presupuestos en negociación...
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente