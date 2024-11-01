edición general
La Junta ya ha contratado a casi el 70% de los profesionales de refuerzo para los programas de cribados de cáncer

De las 705 incorporaciones previstas, con una inversión de más de 100 millones de euros, ya se han materializado 486, según ha informado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz

malarte
Tengo una amiga a la que contrataron de administrativa y tengo su versión y la de otras compañeras suyas según la cual ni siquiera disponían de un “puesto” (mesa con ordenador y teléfono) para trabajar teniendo que acoplarse con una silla a otro existente y, por supuesto, contrato de un mes y a la calle.
Si esto es lo que entiende Juanma por reforzar el programa de cribados, a mi me parece más una tomadura de pelo para maquillar los datos.
YSiguesLeyendo
En este sentido, se ha referido a las "medidas concretas para garantizar la atención clínica" a las afectadas, como la instauración desde el pasado 12 de enero del acto único para realizar en un mismo día todas las pruebas necesarias (mamografía, ecografía y biopsia) a las mujeres que obtienen un resultado con alta sospecha de malignidad en el cribado.
YSiguesLeyendo
el de arriba está confundiendo los contratos extraordinarios para cumplir el compromiso de llamar y citar a todas las mujeres que no habían sido citadas tras diagnostico sospechoso de cáncer (para eso se contrató ese personal administrativo para hacer llamadas y que en un mes todas esas mujeres estuvieran contactadas y citadas), y que sí fue algo urgente pero temporal para solucionar ese problema de no haber llamado a todas esas mujeres

lo está confundiendo con el programa estable y permanente…   » ver todo el comentario
Leon_Bocanegra
El de arriba tiene al 99% de meneame en el ignore. Pero nos lee en una pestaña de incógnito y luego contesta sin citar porque no puede al tenernos en el ignore. Y los admin mirando para otro lado.
