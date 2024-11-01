La Junta de Paz de Trump: legalidad dudosa, delirios empresariales y prepotencia masculina

Rodeada por cierta expectativa y confusión se produjo el pasado 19 de febrero de en Washington la inauguración de la Junta de Paz. El motivo de esta confusión: las dudas sobre su encaje legal con Naciones Unidas y los límites de sus competencias. La Junta de Paz actúa a toda rapidez aprovechando la incertidumbre jurídica que rodea su creación y objetivos. Se trata de un órgano administrativo de carácter transitorio amparado por la Resolución 2803 del CS de Naciones Unidas aprobada el pasado 17 de noviembre de 2025.