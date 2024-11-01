edición general
10 meneos
19 clics
La Junta impulsa la industria del golf con 2,6 millones de euros en 2025 mientras abandona la gestión forestal

La Junta impulsa la industria del golf con 2,6 millones de euros en 2025 mientras abandona la gestión forestal

El Ejecutivo ha gastado miles de euros de los Fondos para el Desarrollo Regional de la UE para promocionar el golf.

| etiquetas: golf , andalucía , moreno bonilla , bosques
8 2 2 K 80 politica
7 comentarios
8 2 2 K 80 politica
Barney_77 #5 Barney_77
#4 Podemos compararlo con lo que regalan a medios para comprar editoriales.  media
0 K 17
Barney_77 #1 Barney_77
Sensacionalista es poco.
0 K 17
#2 tednsi
#1 Exacto. Nada nuevo bajo el sol. El PP gobierna para los ricos, y aquel que se sorprenda o está en Babia o no es de este mundo.
1 K 18
Barney_77 #3 Barney_77
#2 2,6 millones de euros contra cuantos millones que se han gastado en gestion forestal y proteccion contra incendios???? La noticia habla de cuanto no se han gastado, pero obvia habla de cuanto SI se hangastado en gestion forestal.
0 K 17
#4 tednsi
#3 Compárelos con otros pasatiempo menos elitistas
0 K 11
ChingPangZe #7 ChingPangZe
Pues normal, la gestion forestal son cosas de pobres para que puedan llevar sustento a casa y el golf son cosas de ricos.
0 K 9
#6 SantanaS
No quieren glifosato, ¿qué mejor sitio?
0 K 7

menéame