·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4259
clics
Revuelta
5372
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4780
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3405
clics
La historia de los talibanes y un curioso mapa con su visión del mundo
3299
clics
'Palindrotiras', los sorprendentes cómics de José Pablo García que se leen igual del derecho que del revés
más votadas
402
Castilla y León investiga a 15 médicos de Burgos por incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y clínicas privadas
263
Kaja Kallas, caso clínico
485
Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón
321
Vox privatiza el servicio de gestión de l'Albufera del Ayuntamiento de València con un contrato de un millón de euros
422
Raquel Ejerique repasa "las cosas raras" que le pasan a González Amador: "A la mayoría de las personas no nos suelen pasar"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
19
clics
La Junta impulsa la industria del golf con 2,6 millones de euros en 2025 mientras abandona la gestión forestal
El Ejecutivo ha gastado miles de euros de los Fondos para el Desarrollo Regional de la UE para promocionar el golf.
|
etiquetas
:
golf
,
andalucía
,
moreno bonilla
,
bosques
8
2
2
K
80
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
2
K
80
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Barney_77
#4
Podemos compararlo con lo que regalan a medios para comprar editoriales.
0
K
17
#1
Barney_77
Sensacionalista es poco.
0
K
17
#2
tednsi
#1
Exacto. Nada nuevo bajo el sol. El PP gobierna para los ricos, y aquel que se sorprenda o está en Babia o no es de este mundo.
1
K
18
#3
Barney_77
#2
2,6 millones de euros contra cuantos millones que se han gastado en gestion forestal y proteccion contra incendios???? La noticia habla de cuanto no se han gastado, pero obvia habla de cuanto SI se hangastado en gestion forestal.
0
K
17
#4
tednsi
#3
Compárelos con otros pasatiempo menos elitistas
0
K
11
#7
ChingPangZe
Pues normal, la gestion forestal son cosas de pobres para que puedan llevar sustento a casa y el golf son cosas de ricos.
0
K
9
#6
SantanaS
No quieren glifosato, ¿qué mejor sitio?
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente