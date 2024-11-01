edición general
La Junta de Castilla y León declara prioritario un plan industrial de Indra para drones militares

La Junta de Castilla y León ha declarado proyecto industrial prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid, una iniciativa que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa EDGE. Podemos Castilla y León ha presentado este lunes un recurso administrativo, según ha informado el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, en un acto de campaña junto a los medios para las elecciones...

| etiquetas: junta , castilla , león , prioritario , plan , indra , drones , militares , podemos
2 comentarios
Harkon #1 Harkon
"Según Podemos, estas iniciativas se enmarcan en “planes de rearme” impulsados a nivel estatal y europeo que, a su juicio, plantean implicaciones “éticas y de seguridad”.

Llamas ha explicado que el recurso solicita la suspensión de la ejecución del acuerdo, al considerar que “existen irregularidades en la tramitación y falta de información pública sobre el expediente”.

Pero eh "no a la guerra"....
#2 Empakus
Pues me parece bien. Llevo casi una década diciendo de invertir en esto...
Deberían haber empezado antes!!!
