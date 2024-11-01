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La Junta de Castilla y León bloquea el acceso a los informes que avalan la legalidad de la caza y la ganadería en zonas incendiadas

La Junta de Castilla y León bloquea el acceso a los informes que avalan la legalidad de la caza y la ganadería en zonas incendiadas

Tras los incendios del pasado verano, la Junta ha adoptado una decisión que supone, en la práctica, dejar sin efecto una prohibición expresa contenida en la normativa forestal. La legislación vigente establece con claridad la prohibición de la caza y el pastoreo durante un periodo mínimo de cinco años en terrenos forestales incendiados, con el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen...

| etiquetas: incendio , regeneración , sostenible , castilla y león , caza , pastoreo
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3 comentarios
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Gandark_S1rk #1 Gandark_S1rk
aqui huele a quemado
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tul #2 tul
#1 apesta peperos ladrones y mentirosos
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menéame