La Junta autoriza una macrourbanización en un entorno virgen inundable y junto a la zona radioactiva de Palomares

El Gobierno regional ha emitido un dictamen favorable para la construcción de 1.600 viviendas y un hotel en un hábitat frágil a la que se oponen grupos ecologistas por el daño ambiental que además implica un considerable incremento de población, sobre todo extranjera. Sesenta años después de que Palomares (Almería) se convirtiera en símbolo del desastre nuclear tras la colisión de dos aviones estadounidenses con bombas termonucleares -un episodio que llevó al exministro franquista Manuel Fraga a bañarse en sus aguas para “tranquilizar”.........

