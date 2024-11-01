edición general
La Junta anuló el control a los contratos sanitarios justo cuando la Intervención paró uno de 29 millones sin justificar

En agosto de 2020, la interventora del SAS bloqueó un contrato de emergencia de 29 millones por carecer de justificación. Dos meses después, el Consejo de Gobierno de Moreno aprobó suprimir el control previo a ese tipo de contratos, sin informe preceptivo y en una reunión verbal. El SAS siguió adjudicando a dedo durante cuatro años más, cuando la ley de emergencia pandémica ya estaba derogada. Tres causas judiciales abiertas, cuatro altos cargos acusándose mutuamente.

MateriaNegra #3 MateriaNegra
#2 Tienes toda la razón, y lo de Valencia no es que sea similar, es que parece el mismo manual de instrucciones impreso en diferente papel de membrete. Lo llaman gestión, nosotros lo llamamos lo que es. Eso sí, cuidado con lo de "mafia": las mafias al menos tienen código de silencio. Estos se delatan mutuamente ante el juez.
0 K 10
MateriaNegra #1 MateriaNegra
En Andalucía funciona así: la Intervención para un contrato de 29 millones porque no tiene justificación. El Gobierno de Moreno toma nota... y dos meses después suprime el control. Lección aprendida: si los auditores te molestan, elimina a los auditores. Cuatro altos cargos ante el juez sin que ninguno recuerde quién tuvo la brillante idea. Memoria selectiva llena de miserias políticas.
0 K 10
DDJ #2 DDJ
#1 Como hicieron en Valencia con el reciente escándalo de las adjudicaciones de las VPO de lujo. Mazón eliminó controles que fueron creados precisamente para prevenir fraudes en la adjudicación de VPO, los elimina y al poco se da casos de fraude. El PSPV-PSOE, Coalició Compromís (Compromís) y Podemos (Podem) crearon los controles, llega el gobierno de Mazón y elimina esos controles y, ¡oh! casualidades de la vida, gente del PP o afines al PP consiguen saltarse las listas para conseguir estas viviendas www.meneame.net/story/mazon-elimino-controles-activados-izquierda-prev

La mafia se sienta en los despachos donde gobierna el PP
0 K 10

