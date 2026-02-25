La Junta de Andalucía reconoce la Ingeniería Técnica Informática como profesión regulada mediante instrucción interna para exigir colegiación

Junta de Andalucía reconoce expresamente que la profesión de ingeniería técnica informática es una profesión regulada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con colegiación obligatoria para ejercer la actividad, tanto en el ámbito privado como en el público.
| etiquetas: regulación , profesiones , ingeniería , it , ada , derecho , administración
¿El colegio andaluz de …?
¿Adscrito al colegio (español) de …?
Venga chiringuito e impuestito revolucionario… (Ojo, para que la colegiación desgrave, el colegio debe cumplir unos mínimos…)
Lástima no estar presente cuando eso suceda. Ojalá lo pongan en el Menéame, jajajajaja
Y una regla local no puede desequilibrar ninguna balanza a nivel global, así que hasta que no exista un equivalente en cada comunidad autónoma…
Que no empujen muy fuerte, no sea que les empiecen a echar licitaciones y oposiciones “para atrás” y salga cara la ronda (de Amsteles y Cruzcamposes)
Mas reconocimiento que los crea el parlamento...
ccii.es/colegios-ingenieros-tecnicos-en-informatica
www.cpitia.org/
No hice informática por su devaluación. Al final hice ingeniería industrial y un ciclo superior de informática.