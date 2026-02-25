edición general
14 meneos
45 clics

La Junta de Andalucía reconoce la Ingeniería Técnica Informática como profesión regulada mediante instrucción interna para exigir colegiación

Junta de Andalucía reconoce expresamente que la profesión de ingeniería técnica informática es una profesión regulada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con colegiación obligatoria para ejercer la actividad, tanto en el ámbito privado como en el público.

| etiquetas: regulación , profesiones , ingeniería , it , ada , derecho , administración
11 3 0 K 136 actualidad
13 comentarios
11 3 0 K 136 actualidad
Comentarios destacados:      
Supercinexin #3 Supercinexin
Jajajaja los parásitos inútiles de los colegios xD Hoy habrán corrido las Amstel en el bar de abajo, para celebrarlo. Putos vagos, sanguijuelas.
6 K 79
#2 WifredoIII_ElGayu *
Y que colegio?

¿El colegio andaluz de …?

¿Adscrito al colegio (español) de …?

Venga chiringuito e impuestito revolucionario… (Ojo, para que la colegiación desgrave, el colegio debe cumplir unos mínimos…)
2 K 29
Supercinexin #4 Supercinexin
#2 Me voy a partir la polla cuando vayan a Málaga a las empresas, a Google, a Ebury... a decirles a todos que sus ingenieros no están correctamente colegiados. Y que para ejercer de ingeniero en Málaga necesitan colegiarse y pagar la cuota.

Lástima no estar presente cuando eso suceda. Ojalá lo pongan en el Menéame, jajajajaja
7 K 104
#5 SACROMONTE
#4 Pues piensa que para cualquier licitación que se presenten esas empresas, tendrán que tener colegiados y firmarlos ellos, y para los proyectos ídem,y si alguno de esos que dices de esas empresa se pasan a la administración publica, pues o están colegiados o nada de nada,...
0 K 12
#9 diablos_maiq
#5 La colegiación tiene sentido para profesionales autónomos. Una empresa no se colegia.
0 K 11
#11 SACROMONTE
#9 Pues se lo comentas a los Ing de Caminos, Arquitectos, etc que trabajan en empresas...
0 K 12
#10 WifredoIII_ElGayu
#5 Para eso el colegio tiene que estar debidamente reconocido…

Y una regla local no puede desequilibrar ninguna balanza a nivel global, así que hasta que no exista un equivalente en cada comunidad autónoma…

Que no empujen muy fuerte, no sea que les empiecen a echar licitaciones y oposiciones “para atrás” y salga cara la ronda (de Amsteles y Cruzcamposes)
0 K 9
#13 SACROMONTE
#10 Crees que la Junta de Andalucía hace una cosa así sin respaldo legal...

Mas reconocimiento que los crea el parlamento...
ccii.es/colegios-ingenieros-tecnicos-en-informatica
www.cpitia.org/
0 K 12
#1 endy
Ingenieros de primera. 20 años después
2 K 14
#6 Tuathan
Les ha costado a estos desgraciados.

No hice informática por su devaluación. Al final hice ingeniería industrial y un ciclo superior de informática.
0 K 7
#7 Beltza01
Siempre que el proyecto exija la firma colegiada. Y será el jefe el que firma. No le veo mucho fundamento.
0 K 7
Falk #8 Falk
Pues no me hace gracia. ¿Pq tengo q pagarle a un colegio q no me va a aportar absolutamente nada?
0 K 7
#12 Nastar
Y si ejerces sin ni siquiera tener estudios? :shit:
0 K 7

menéame