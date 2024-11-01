La Junta de Andalucía oculta documentación al TSJA sobre los futuros vertidos tóxicos de la mina de Aznalcóllar en el Guadalquivir

Este requerimiento se realiza a instancias de Ecologistas en Acción en el procedimiento 621/2024 iniciado en octubre de 2024 contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada en julio de 2024 por esa Consejería. Esa AAU incluye la autorización de vertido a la empresa Minera Los Frailes (MLF) de Grupo México, para volcar más de 85.000 millones de litros de aguas tóxicas, desde el recinto minero de Aznalcóllar al Estuario del Guadalquivir, en zona de Red Natura 2000, junto al Estadio de la Cartuja. Es la tercera vez que la Junta de Andal