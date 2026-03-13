·
La Junta de Andalucía desoyó desde 2023 los avisos sobre el colapso en las mamografías y rechazó un plan para evitar la crisis
Los radiólogos del Hospital Virgen del Rocío, señalados ahora por Moreno, diseñaron una propuesta para reducir las demoras que fue desestimada por los ajustes de personal.
etiquetas
mamografías
moreno bonilla
andalucía
colapso
15
4
0
K
173
actualidad
3 comentarios
15
4
0
K
173
actualidad
#2
pepel
Eran 4 casos aislados.
0
K
18
#1
reithor
*
Grandes gestores, llenos de mierda hasta las orejas. Muertes y mayores secuelas derivadas directamente de su antigestión.
0
K
12
#3
laruladelnorte
La nueva información contradice las explicaciones dadas por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, para escapar de las críticas, la última vez el pasado lunes en el programa El Hormiguero. El líder popular ha insistido en señalar como responsable al exjefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell, obligado a abandonar el cargo el pasado 21 de octubre. Moreno no ha dudado en recurrir a un argumento falso para hacerlo: que Castell había dejado de avisar a las mujeres de la necesidad de
0
K
10
